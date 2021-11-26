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Оксана Акиньшина пришла на премьеру в объемном пальто, пряча изменившуюся фигуру

Оксана Акиньшина пришла на премьеру в объемном пальто, пряча изменившуюся фигуру
34-летняя актриса Оксана Акиньшина поделилась фото с премьеры фильма своего друга Петра Буслова «Бумеранг». Оксана Акиньшина впервые за долгое время вышла в свет. Она появилась на презентации фильма «Бумеранг». Актриса позировала перед камерами в объемном пальто, которое скрывало ее округлившийся живот. Оксана Акиньшина после переезда в Россию из Швейцарии и расставания с супругом Арчилом Геловани стала часто появляться в компании Данилы Козловского. Ушлые репортеры узнали, что у звезды фильмов «Сестры» и «Чернобыль» роман с Козловским.
Теперь упорно ходят слухи, что эффектная блондинка съехалась с импозантным красавчиком. Данила даже бросил ради нее актрису Ольгу Зуеву, не так давно родившую ему дочь Оду Валентину. Кстати, сам Козловский ранее подтвердил информацию о расставании с Зуевой. А вот об отношениях с многодетной матерью упорно молчит. При этом в Сети в свободном доступе находятся фото и видео любовной парочки.
Оксана Акиньшина «Вчера была премьера фильма «Бумеранг» у моего друга и родного человека, одного из моих самых важных режиссёров - Пети Буслова. Эффект бумеранга - это то, что нам непременно возвращается», - прокомментировала фото актриса. «❤️ вы очень хорошая и красивая актриса обожаю фильмы с вами начиная с "Сестер"», «Оксана с годами не меняется, такая красивая😌», «Беременна?», - пишут в комментариях поклонники. И вот теперь народ подозревает, что Оксана может ждать малыша от Данилы. На премьере, она, облаченная в объемное пальто, позировала перед камерами, тщательно пряча животик. Отметим, от предыдущих отношений Оксана родила сына Константина и дочь Эмми. Старший же сын Филипп тем временем живет в Петербурге у бабушки.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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