Ольга Бузова сходит с ума в больнице

Ведущая и певица Ольга Бузова оказалась на больничной койке. Артистка недавно была госпитализирована. Знаменитость не комментировала свое пребывание в больнице до момента появления очередных слухов о себе. Бузова решила быть честной и заявила, что в больнице находится на восстановлении. Потому что у Ольги начались проблемы с кистью. Телеведущая даже создала собственный Telegram-канал, где будет в дальнейшем делиться информацией о своем здоровье и не только.Ольга Бузова «Схожу с ума тут одна, но это просто необходимо сейчас. Писать сложно левой рукой, поэтому даже вопрос/ответ не устроить. С утра до вечера процедуры на руку, капельницы и так далее», — призналась Бузова. «Прогнозы не очень хорошие. Восстановление будет долгим, но главное, что мы начали комплексное лечение. И мне остается только работать и восстанавливать кисть со специалистами», — добавила Ольга. Также артистка во избежании слухов рассказала, что не собирается совершенствовать внешность в клинике. Некоторые фолловеры Бузовой всерьез поверили, что Ольга собиралась вставить импланты в грудь.