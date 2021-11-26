Ольга Зарубина заявила, что жена Александра Малинина психопатка

Ольга Зарубина прошлась по жене певца Александра Малинина. Около трех лет продлились отношения Александра Малинина и Ольги Зарубиной. За это время у пары появилась дочь Кира, которую певец не признавал долгое время. Несколько лет назад Кира заявила о себе на всю страну, доказав близкое родство с артистом. Но Малинин не торопится налаживать связь с наследницей. Ольга Зарубина уверена, что этому мешает нынешняя супруга певца — Эмма. «Встреча Киры с Александром была ужасной. Меня после этого довели до психоза, дочь была травмирована и уничтожена, — призналась 63-летняя Ольга Владимировна в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». — Киру сломало отторжение отца. Но я не осуждаю Сашу за это. Я просто поняла, в каких обстоятельствах он находится. Человек не имеет слова и не может сам пойти навстречу Кире. Если бы он был предоставлен сам себе, но давно бы нашел подход к дочери».Александр Малинин Сама Эмма Малинина в свою очередь оправдывала супруга, отмечая, что он не может сразу воспылать любовью к ребенку, которого не видел много лет. «Когда в семье есть настоящая любовь, то женщина принимает всех детей своего мужа. Там нет сильных чувств, зато существует ревность», — рассуждает Зарубина. Ольга Владимировна сильно возмущена информацией о том, что Александр Малинин помогал Кире, которая якобы жила непонятно с кем и практически бродяжничала. «Это лишнее доказательство того, что Эмма — психопатка! Только психопаты умеют так лгать. Подобное написано со слов жены Александра. Это все неправда, мне Кира сама рассказывала, а я ей верю. Малинин оплатил дочери месяц или два учебы, после этого все прекратилось», — уверяет исполнительница. Сегодня Кира проживает в Америке с супругом. По словам Зарубиной, пара часто ссорится. «У мужа Киры пятеро детей, он был женат», — призналась певица.