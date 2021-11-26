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Ольга Зарубина заявила, что жена Александра Малинина психопатка

Ольга Зарубина заявила, что жена Александра Малинина психопатка
Ольга Зарубина прошлась по жене певца Александра Малинина. Около трех лет продлились отношения Александра Малинина и Ольги Зарубиной. За это время у пары появилась дочь Кира, которую певец не признавал долгое время. Несколько лет назад Кира заявила о себе на всю страну, доказав близкое родство с артистом. Но Малинин не торопится налаживать связь с наследницей. Ольга Зарубина уверена, что этому мешает нынешняя супруга певца — Эмма. «Встреча Киры с Александром была ужасной. Меня после этого довели до психоза, дочь была травмирована и уничтожена, — призналась 63-летняя Ольга Владимировна в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». — Киру сломало отторжение отца. Но я не осуждаю Сашу за это. Я просто поняла, в каких обстоятельствах он находится. Человек не имеет слова и не может сам пойти навстречу Кире. Если бы он был предоставлен сам себе, но давно бы нашел подход к дочери».
Александр Малинин Сама Эмма Малинина в свою очередь оправдывала супруга, отмечая, что он не может сразу воспылать любовью к ребенку, которого не видел много лет. «Когда в семье есть настоящая любовь, то женщина принимает всех детей своего мужа. Там нет сильных чувств, зато существует ревность», — рассуждает Зарубина. Ольга Владимировна сильно возмущена информацией о том, что Александр Малинин помогал Кире, которая якобы жила непонятно с кем и практически бродяжничала. «Это лишнее доказательство того, что Эмма — психопатка! Только психопаты умеют так лгать. Подобное написано со слов жены Александра. Это все неправда, мне Кира сама рассказывала, а я ей верю. Малинин оплатил дочери месяц или два учебы, после этого все прекратилось», — уверяет исполнительница. Сегодня Кира проживает в Америке с супругом. По словам Зарубиной, пара часто ссорится. «У мужа Киры пятеро детей, он был женат», — призналась певица.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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