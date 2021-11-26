Основателю пирамиды «Финико» продлили арест

25 ноября Тверской районный суд Москвы продлил арест сооснователю финансовой пирамиды "Финико" Кириллу Доронину.

Подробной информации по делу нет. Однако, по данным издания «Бизнес Online», в ходатайстве МВД указан срок до 28 февраля 2022 года.

Суд также продлил срок содержания под стражей «вице-президенту» пирамиды Ильгизу Шакирову.

Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Им занимается центральный аппарат МВД совместно с сотрудниками управления по расследованию организованной преступности.

Соучредители пирамиды Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в международный розыск и арестованы заочно. По версии следствия, они покинули Россию через Беларусь и могут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Совокупный ущерб от деятельности «Финико», по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших не менее 850 000 человек.

Ранее Кирилл Доронин пошел на сделку со следствием и дал показания против 44 подельников по пирамиде. При этом свою вину он не признал.