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Основателю пирамиды «Финико» продлили арест

Основателю пирамиды «Финико» продлили арест


25 ноября Тверской районный суд Москвы продлил арест сооснователю финансовой пирамиды "Финико" Кириллу Доронину.


Подробной информации по делу нет. Однако, по данным издания «Бизнес Online», в ходатайстве МВД указан срок до 28 февраля 2022 года.


Суд также продлил срок содержания под стражей «вице-президенту» пирамиды Ильгизу Шакирову.


Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Им занимается центральный аппарат МВД совместно с сотрудниками управления по расследованию организованной преступности.


Соучредители пирамиды Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в международный розыск и арестованы заочно. По версии следствия, они покинули Россию через Беларусь и могут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов.


Совокупный ущерб от деятельности «Финико», по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших не менее 850 000 человек.


Ранее Кирилл Доронин пошел на сделку со следствием и дал показания против 44 подельников по пирамиде. При этом свою вину он не признал.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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