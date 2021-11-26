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Отчет: халвинг значительно уменьшил влияние майнеров на цену биткоина

Отчет: халвинг значительно уменьшил влияние майнеров на цену биткоина


Давление продаж майнеров на рынок биткоина серьезно уменьшилось после состоявшегося в мае 2020 года третьего халвинга. К такому выводу пришли аналитики Arcane Research.


https://twitter.com/ArcaneResearch/status/1463154566770405381

По их данным, среднесуточный объем добычи майнерами составляет 900 BTC — 0,7% от спотового оборота криптовалюты. До халвинга показатель был на отметке 1800 BTC или 2%.


Данные: Arcane Research.

Эксперты напомнили, что майнеры являются "естественными продавцами" — из-за необходимости покрывать операционные издержки в фиате они вынуждены реализовывать часть добытых монет.


В Arcane Research отметили, что объема получаемого вознаграждения за блоки теперь недостаточно, чтобы вызвать существенное движение рынка.


Кроме того, за последнее время появились более сложные способы финансировать расходы вместо простой продажи добытых монет. При этом большинство майнеров придерживается стратегии долгосрочного удержания цифрового золота, добавили эксперты.


В этом они увидели другую опасность, поскольку накопленные биткоины в случае финансовых затруднений все равно попадают на рынок. Однако в таких ситуациях добытчики криптовалюты прибегают к услугам внебиржевых сервисов, как и все биткоин-киты. Это минимизирует воздействие на цену, уточнили аналитики.


"По этим причинам представляется, что майнеры не имеют существенного влияния на цену биткоина, и халвинги продолжат его снижать", — заключили они.


Напомним, в октябре майнеры добыли первой криптовалюты на $1,72 млрд, немного не дотянув до рекордного показателя марта в $1,74 млрд.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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