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Певица Азиза заявила, что погрязла в долгах

Певица Азиза заявила, что погрязла в долгах
Певица Азиза призналась, что у нее нет денег, а только одни долги. Брак артистки не дает покоя поклонникам уже несколько месяцев. Молодой супруг звезды вызывает странные эмоции: говорят, что он никакой не бизнесмен и женился только потому, что хочет завладеть имуществом артистки. Суперзвезда 90-х реанимировала свою карьеру в 2010-х, а недавно приняла участие в шоу «Маска», которое добавило ей популярности. Азиза выступает с концертами по всей стране и зарабатывает приличные деньги. А вот про ее молодого мужа известно очень мало: он переехал с семьей в Италию, там у него несколько ресторанов. Правда, богатым его назвать нельзя. Сейчас Алессандро находится в России и руководит бизнес-проектом. «Но каким — говорить я не буду, потому что не обязан перед вами отчитываться», — сказал Лортэ в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.
Азиза При этом его постоянно обвиняют в меркантильности и чуть ли не в открытую говорят — мужчина женился на Азизе из-за денег. Певице такие слова не нравятся, поэтому она яро защищает мужа и объясняет, как быть в этой ситуации. «Я прекрасно знаю человека, за которого вышла замуж. У меня нет миллионов, у меня одни долги», — говорит артистка во время шоу. Действительно, недавно в Сети прошла информация о том, что у Азизы долг по кредиту, который превышает миллион рублей. Судебные приставы уже внесли 57-летнюю звезду в черный список, из-за чего она не может перемещаться по миру. Интересно, что Лортэ и певица, даже несмотря на финансовые трудности, задумываются о том, чтобы стать родителями. Изначально они хотели найти донора в России, но затем Алессандро предложил своих друзей в Италии. В итоге и те отказались, поэтому сейчас пара всеми силами пытается найти возможность осуществить мечту.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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