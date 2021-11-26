Пискарев заявил, что поддерживает законопроект о QR-кодах

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

15:03 Автор: Мария Соколова

Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев на слушаниях в Общественной палате 26 ноября заявил, что он лично поддерживает законопроекты о введении QR-кодов.

При этом, по словам депутата, позиция комитета будет сформирована к 14 декабря.

«Я, безусловно, поддерживаю инициативы. Но это позиция моя лично, это не значит, что она будет совпадать полностью с позицией, которая будет выработана», — отметил Пискарев.

Окончательную позицию комитет сформирует после того, как закончился обсуждение инициатив в регионах и на экспертных площадках.

Как сообщил 25 ноября первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, с 26 ноября до 3 декабря инициативы Правительства о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте обсудят в Национальной медицинской палате. С 29 ноября по 6 декабря состоится дискуссия по этим проектам в регионах, а с 6 по 11 декабря — во фракциях с участием официальных представителей Правительства, в том числе вице-премьера Татьяны Голиковой, главы Минтранса Виталия Савельева.

14 декабря законопроекты рассмотрят в профильных комитетах Госдумы, а 16 декабря планируется их обсуждение в первом чтении на пленарном заседании.

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