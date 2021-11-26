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Почему в СССР в магазинах продавцы повреждали чеки, но некоторые продолжают это делать и сегодня?

Почему в СССР в магазинах продавцы повреждали чеки, но некоторые продолжают это делать и сегодня?

Люди, которые родились и выросли в СССР помнят, как продавали продукты в то время. Кассовый аппарат выдавал чек за покупку, в продавец зачем то-то нанизывал бумагу на специальную спицу. К слову, такие манипуляции в некоторых магазинах делают до сих пор, правда очень редко.

Надрывать чек приходилось не просто так – этого требовала система торговли, преобладавшая тогда. В СССР невозможно было сделать покупки так, как это предусмотрено сегодня.

Чтобы приобрести понравившийся продукт, нужно было не только выбрать его, но встать в отдельную очередь, где взвешивали продукты. После покупателю выдавали бумажку с обозначенной на ней массой и наименование товара.

Фото: webpulse.imgsmail.ru

Далее посетитель магазина отправлялся во вторую очередь – здесь уже он оплачивал покупку. Он отдавал кассиру бумажку, полученную в первой очереди, и взамен получал документ, подтверждающий факт покупки. Теперь он шел в третью очередь, чтобы передать чек сотруднику торговой точки и получить свой товар.

Сотрудник, получавший в руки чек, должен был его повреждать. Это могу быть прокол или просто надрыв. Это делалось с целью избежать обмана со стороны как продавцов, так и покупателей.

Однако, те продавцы, которые работают со времен СССР, привыкли надрывать чеки, хотя смысла в этом уже давно нет.

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По материалам: MirFactov

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