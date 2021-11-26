Полезные свойства люцерны и сферы её применения

Вадим Карасев

Многие слышали о таком растении, как люцерна, но не знают всех его полезных свойств. Настало время исправить это, ведь эксперты рассказали, почему люцерна так ценится в медицине и магии.

С глубокой древности люди пользовались помощью таких растений, как полынь, крапива, подорожник и многие другие. Люцерна входит в их число. У нее есть множество применений и полезных свойств.

Основные целебные свойства люцерны

Альтернативное название люцерны — медунка. Она обладает широким спектром свойств благодаря богатому химическому составу. В этом растении есть почти все витамины группы В, витамины А, Е, К и С. Также в ней имеются флавоноиды и важные минеральные вещества: калий, железо и магний.

Первое, о чем стоит упомянуть, — это способность люцерны очищать почву, обогащать ее полезными минералами. Ее нередко сажают в тех местах огорода, которые нужно подготовить к важным посадкам на следующий год.

Список полезных свойств этого растения огромен. Вот некоторые из них:

Семена люцерны помогают улучшать работу желудочно-кишечного тракта. Если у вас проблемы с пищеварением или изжога, можно добавлять семена в еду.

Листья, семена, стебли и цветки можно добавлять в чай или делать из них отвар, чтобы принимать внутрь при отеках. Калий и магний помогают выводить лишнюю жидкость из организма.

Люцерна может делать вас красивее. Ее употребление укрепляет волосы, улучшает состояние кожи.

Люцерна помогает в укреплении организма. Она существенно повышает общий тонус и иммунитет организма. Это происходит за счет наличия витаминов С и Е.

Также применение люцерны благотворно сказывается на работе сердца, на состоянии суставов.

Раньше люцерну добавляли в хлеб. Ее можно нарезать в салаты и супы, насыпать в воду при приеме ванны. Чай с люцерной обладает приятным привкусом и большой пользой.

Если у вас есть болезни почек или аутоиммунные заболевания, вам лучше не принимать люцерну либо посоветоваться с врачом. В любом случае без консультации со специалистом не стоит лечиться этим растением.

Вы можете купить люцерну в интернете или в аптеке либо вырастить у себя в огороде. Это неприхотливое растение, которое не требует особых вложений сил и времени.

Использование люцерны в магии

В древности считалось, что люцерну нужно употреблять на растущей Луне. Это придает человеку сил, энергии, удачи во всех сферах жизни — начиная от любви и заканчивая финансами.

Сушеная люцерна в доме должна лежать там, где спит хозяйка. Это растение связано с энергией Венеры и дает женщине силы, красоту, уверенность.

Цветки люцерны можно держать на кухне, чтобы в доме был достаток. Когда они высохнут, не выбрасывайте их, ведь в них останется множество полезных веществ.

Окуривание помещения сушеной люцерной перед проведением финансовых обрядов и ритуалов поможет в значительной мере усилить требуемый эффект.

Семена люцерны тоже будут полезными в финансовой сфере. Их можно положить в кошелек. Прочитайте перед тем, как положить их туда, специальный заговор: «На деньги, на удачу, на везение в делах. Да будет мне легко, да отринет страх».