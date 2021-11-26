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Президент CD Projekt RED заявляет, что компания не продается

Президент CD Projekt RED заявляет, что компания не продается


В начале этого года, спустя несколько недель после неудачного старта Cyberpunk 2077, ходило много слухов, что компания CD Projekt RED может стать частью одной из крупных корпораций. В частности, претендентом на покупку разработчиков называлась компания Microsoft.

В новом интервью польской экономической газете Rzeczpospolita руководителя CD Projekt RED Адама Кичинского спросили, рассматривает ли компания вариант продажи более крупному игроку. На это Адам ответил однозначно, что CD Projekt RED не продается:

В течение многих лет мы говорили, что планируем оставаться независимыми и не планируем становиться частью более крупного предприятия. Мы также не ищем стратегического инвестора.

Отдельно Кичинский рассказал, что путем покупки акций CD Projekt RED ни одна компания не сможет осуществить «враждебное поглощение», поскольку устав компании защищает от этого — «Есть положения, которые существенно препятствуют враждебным поглощениям».

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По материалам: newxboxone

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