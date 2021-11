Проект Panther Protocol привлек $22 млн через токенсейл

Panther Protocol, разработчик протокола сквозной конфиденциальности пользователей DeFi, привлек более $22 млн в ходе публичной продажи токенов.

The post Проект Panther Protocol привлек $22 млн через токенсейл first appeared on ForkLog.