Программа дополнительного образования «Моя малая Родина» стала доступна школьникам Челябинской области

В поселке Тургояк Челябинской области Станция юных туристов предлагает школьникам участвовать в занятиях по новой программе дополнительного образования «Моя малая Родина». Обучение смогут пройти школьники с 8 до 16 лет. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки региона.

Программа, рассчитанная на три года обучения, состоит из трех модулей: историческое краеведение, туристские возможности родного края и пешеходный туризм. Цель программы – заинтересовать ребят историей области и привлечь их к участию в походах, экскурсиях и волонтерских программах.

На занятиях по историческому краеведению школьники смогут участвовать в исследовательской и проектной деятельности. Преподаватели расскажут им о Челябинской области, ее культурном наследии, знаменитых жителях региона.



В рамках туристических модулей обучающиеся пройдут туристско-медицинскую подготовку, обучатся топографии и ориентированию на местности и примут участие в поисково-собирательной деятельности.

Первое занятие, которое прошло по программе «Моя малая Родина» на площадке государственного автономного учреждения «Метеор», было посвящено фауне Южного Урала.

Программа дополнительного образования реализуется в Челябинской области в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».