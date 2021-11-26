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Путин попросил кабмин помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров

Путин попросил кабмин помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров

22:47  Автор: Жанна Звягина



Президент Владимир Путин во время оперативного совещания Совета Безопасности в пятницу попросил правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«С Сергеем Евгеньевичем Цивилевым — губернатором — мы на постоянной связи. Докладывал и руководитель МЧС (врио министра Александр Чуприян). Я прошу правительство РФ, региональные органы власти сделать все, чтобы поддержать пострадавших людей и семьи погибших», — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Путин отметил, что дал поручения Генпрокуратуре и Следственному комитету «разобраться в причинах этой трагедии».

Предъявлено обвинение по делу о трагедии на шахте «Листвяжная»


Задымление на шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября. Под землёй в это время находились 285 человек. По последним данным, погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтёров и 11 спасателей. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

В Кемеровской области в связи с трагедией на шахте объявлен траур с 26 по 28 ноября.



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По материалам: pnp.ru

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