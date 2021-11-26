Редакция IRK.ru приглашает на работу журналиста

В IRK.ru открыта вакансия штатного журналиста. В обязанности будет входить написание информационных и аналитических материалов.

Ожидания от кандидата: опыт работы в СМИ от года, понимание политической и экономической ситуации в Иркутской области, хорошее знание русского языка, уверенное владение компьютером, свободное использование в работе возможностей интернета.

Компания предлагает официальное трудоустройство, полный соцпакет, конкурентную заработную плату. Резюме присылайте на [email protected] В теме письма укажите «Журналист».

IRK.ru занимает первое место по охвату аудитории среди региональных интернет-СМИ. Сотрудники реакции – лауреаты и призеры региональных и федеральных профессиональных и отраслевых конкурсов.