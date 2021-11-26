Регулируемая в Сингапуре компания запустила два биткоин-фонда

Базирующаяся в Сингапуре и регулируемая MAS финансовая компания Fintonia Group запустила два биткоин-фонда институционального уровня, сообщает Fund Selector Asia.

Fintonia Bitcoin Physical Fund и Fintonia Secured Yield Fund предназначены для профессиональных инвесторов, которые ищут возможности взаимодействия с новым классом активов.

Bitcoin Physical Fund напрямую покупает и хранит первую криптовалюту в интересах инвесторов.

"Фонд приобретает "физический" биткоин, а не его деривативы", — уточнил основатель и председатель Fintonia Адриан Чнг.

По его словам, наблюдается растущий спрос на актив со стороны институциональных инвесторов. Однако многие из них обеспокоены безопасностью при инвестировании и путаются в большом количестве бирж.

"Как регулируемый MAS фондовый управляющий со строгими стандартами, мы можем связаться с несколькими биржами и различными маркетмейкерами, что позволяет нам находить лучшие цены, а также покупать или продавать большие объемы", — заявил Чнг.

Фонд также позволяет переводить фиатные и цифровые средства, решая проблемы, связанные с перемещением больших сумм в систему и из нее, добавил основатель компании.

Secured Yield Fund предоставляет прямые займы под обеспечение биткоином. Типичными заемщиками являются трейдеры, майнеры и компании с криптовалютой на балансе, у которых возникла необходимость в средствах, но они не готовы продавать цифровой актив, отметил Чнг.

"Биткоин — отличная форма обеспечения кредитов. Он торгуется 24/7 и является высоколиквидным, с приблизительным объемом торгов от $30 млрд до $60 млрд в день. При необходимости его можно продать быстро по сравнению, например, с биржевыми товарами и реальными активами", — подчеркнул он.

Чнг ожидает, что в течение первого года работы оба фонда достигнут "трехзначных значений" в миллионах долларов.

Для обеспечения безопасности криптовалютных активов компания сотрудничает с лицензированным и застрахованным кастодианом, который хранит их на холодных кошельках.

Напомним, ранее поставщик криптофинансовых услуг Babel Finance открыл в Сингапуре штаб-квартиру для привлечения в индустрию традиционных финансовых учреждений и состоятельных инвесторов.