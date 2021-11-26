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Регулятор назвал условие для открытия во Франции штаб-квартиры Binance

Регулятор назвал условие для открытия во Франции штаб-квартиры Binance


Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что биткоин-биржа Binance должна сосредоточится на соблюдении требований по борьбе с отмыванием денег, если хочет получить одобрение на открытие штаб-квартиры. Об этом сообщает Reuters.


На протяжении 2021 года регулирующие органы ряда стран, включая Нидерланды, Италию, Великобританию, Польшу, Японию, Таиланд, Гонконг, Сингапур, ЮАР,   опубликовали предостережения касательно деятельности Binance или приняли меры в отношении биржи.


Компания признала, что одной из причин регуляторных проблем стала децентрализованная модель ее бизнеса, и решила от нее отказаться. 


В ноябре CEO Binance Чанпэн Чжао заявил, что Париж будет "естественным выбором" для размещения региональной, а, возможно, и глобальной штаб-квартиры. 


Управляющий также ACPR Вильруа де Гало назвал это подтверждением "инновационного динамизма парижских рынков". Но все будет зависеть от гарантированного доверия регуляторов, добавил он.


"Именно этим будут руководствоваться ACPR и AMF в своих действиях, особенно по ключевой проблеме борьбы с отмыванием денег", — подчеркнул Вильруа де Гало.


Напомним, на фоне проблем с регулирующими органами Чжао опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах компании по обеспечению комплаенса и защиты клиентов.


В августе биржа ввела обязательную верификацию пользователей.


В ноябре Binance опубликовала для обсуждения документ с основами регулирования криптовалют, подчеркнув, что оно неизбежно.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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