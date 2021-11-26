Режиссер Наталья Кудряшова обвинила продюсера Андрея Савельева в "захвате" ее фильма о Ксении Петербургской. Тот сослался на конфликт с РПЦ

Вадим Карасев

Новый скандал в российской киноиндустрии: актриса и режиссер Наталья Кудряшова публично заявила, что продюсеры отнимают у нее ее новый проект — фильм о святой Ксении Петербургской, над которым она работает последние несколько лет. В Минкульте Кудряшовой вменяют отсутствие благословения на проект от РПЦ, с чем сама Наталья категорически не согласна. Режиссер написала пост у себя в фейсбуке, а затем дала подробный комментарий на эту тему порталу The Blueprint, к обсуждению подключились и телеграм-каналы. Spletnik рассказывает о ситуации.

43-летняя Наталья Кудряшова прежде всего известна как актриса: играла в постановках Школы драматического искусства, МХТ им. А. П. Чехова, Театре наций. За роль в фильме "Человек, который удивил всех" Кудряшова получила награду как лучшая актриса на Венецианском кинофестивале в 2018 году в программе "Горизонты". Как режиссер она дебютировала фильмом "Пионеры-герои" (приз за лучший дебют на "Кинотавре-2015"), в этом году ее фильм "Герда" получил две награды на кинофестивале в Локарно (и восторженные отзывы Гаспара Ноэ).





Кадр из фильма "Герда"

Однако новый проект Кудряшовой — фильм о святой Ксении Петербургской под рабочим названием "Ксения" — рискует не дойти до зрителя:

2 года назад министерство культуры, за что огромное спасибо людям, которые поверили в проект, поддержало мой фильм "Ксения" про Ксению Петербургскую. Продюсером проекта выступил Андрей Савельев и кинокомпания Сага. 2 года мытарств, слез, нервов, крови, уговоров с моей стороны с просьбой запустить проект, 2 года надежды, 2 года жизни. Если пропустить лирику и отчаяние, в котором я пребываю, то положение дел на сегодня таково. За 2 года не сделано ничего (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала Кудряшова в фейсбуке, а позже записала и видеообращение в инстаграме.

Так, Кудряшова заявила, что продюсер Андрей Савельев и кинокомпания "САГа" обманом присвоили ее фильм, и сейчас она рискует потерять права на сценарий и проект:

Прежде чем представить проект Министерству культуры, со мной при диких обстоятельствах было подписано два ужасных договора, которые фактически лишали меня прав на проект, — режиссерский и сценарный,

— объяснила Кудряшова The Blueprint.

Далее, по словам Кудряшовой, Минкульт выделил на проект 30 миллионов рублей, дополнительные средства должен был найти Савельев — но так и не нашел, в результате чего проект завис:

Позвонили из Минкульта и сказали, что фильм должен быть сдан к февралю. Все это время я разговаривала с Савельевым и пыталась выяснить, что происходит, предлагала вернуть деньги в Минкульт. Он пропадал на месяцы, не подходил к телефону. Мне говорили, что, скорее всего, денег уже нет.





Наталья Кудряшова на кинофестивале в Венеции

Позже, по словам Кудряшовой, ей позвонили из Минкульта и сообщили, что Савельев уведомил министерство о том, что "несуществующий съемочный процесс "Ксении" приостановлен, потому что фильм не получил благословения РПЦ". Режиссер заявила, что это стало для нее последней каплей, и она решила вынести ситуацию в публичное поле.

Конфликт с РПЦ Кудряшова отрицает. По ее словам, она, напротив, заручилась поддержкой духовенства:

Перед тем как подавать проект на питчинг в Министерство культуры, меня отправили на разговор к отцу Александру Волкову, который тогда был правой рукой патриарха (с 2012 по 2019 год Александр Волков был руководителем Патриаршей пресс-службы. — Прим. ред.). В воздухе еще витал прецедент с "Матильдой", когда участники организации "Христианское государство — Святая Русь" рассылали угрозы создателям фильма и руководству кинотеатров. Отцу Александру сценарий очень понравился, и мы в том числе обсудили книгу "Несвятые святые" и важность рассказа о канонизированных святых как о людях. На той встрече он сказал мне, что я могу считать, что у фильма есть одобрение РПЦ. Это было даже написано в презентации проекта перед Минкультом. Таким образом РПЦ кивнула Минкульту — да, этот проект можно запускать. Без этого ничего, конечно, не было бы.





Евгений Цыганов и Наталья Кудряшова на кинофестивале в Венеции

Сейчас Наталья Кудряшова надеется, что общественное давление после предания ситуации огласке заставит Савельева пересмотреть свое решение, и она сможет вернуть себе права на проект — возможно, при помощи других кинокомпаний, которые выкупят права у продюсеров.

Сам Андрей Савельев ситуацию пока не комментировал, зато ее уже разобрали в телеграм-канале "Закулиска" — и вынесли вердикт не в пользу Натальи Кудряшовой:

Биография режиссерки Кудряшовой — какой-то бесконечный конфликт с продюсером. И неважно, как его зовут: хоть Сельянов, хоть Давиденко, хоть Савельев. У Андрея Савельева, которого нынче Кудряшова обвиняет во всех смертных грехах, инстинкт самосохранения сработал до начала съемочного процесса. Если подключаться по делу и серьезно, то всплывет много неприятных моментов и откровенного вранья, которым так славится Кудряшова, в контексте проекта "Ксения". Никакого согласования от РПЦ не было (светские встречи и small talk с представителями не в счет), игнорирование производственных мероприятий, завышение гонорара после подписания контракта, передергивания, нарушение сроков, нарушение договоренностей, а также хамство пока в предпроизводственном процессе — все то, что узнает любой продюсер, работавший с Натальей Кудряшовой.

По мнению анонимного телеграм-канала, у продюсера Андрея Савельева "нервная система заподозрила, что до конца они просто не дотянут, и Савельев начал сворачивать лавочку", после чего Наталья Кудряшова и выступила с публичным заявлением.





Наталья Кудряшова

Мнения по поводу ситуации у The Blueprint и "Закулиски" полярные: если первые называют Кудряшову одним из "лучших режиссеров страны", который может стать "жертвой продюсерского обмана", то вторые — "хамоватой режиссеркой".

Кудряшову поддерживают многие друзья и коллеги из киносообщества, однако, судя по ее последнему посту в инстаграме, недоброжелателей тоже хватает.

Стараюсь не плакать, ребят, но не всегда получается. Начинает появляться мерзкая желтая чернуха и ложь про меня, люди заходят на территории, на которые нельзя заходить. Они трогают близких, родных, мои сокровенные и тяжелейшие переживания о близких, болезни родных,

— написала Наталья, опубликовав фотографию в заплаканном виде.

Spletnik следит за историей, в которой уже есть и другие пострадавшие, помимо заинтересованных сторон, — зрители, которые рискуют не увидеть фильм.

Сплетник