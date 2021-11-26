Российская Премьер-Лига выпустила коллекцию NFT

Российская Премьер-Лига (РПЛ) в партнерстве с платформой фэнтези-футбола Sorare выпустила коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT).

https://twitter.com/Sorare/status/1463814070583414785

Коллекция включает цифровые карточки игроков всех 16 клубов РПЛ. Ранее на платформе были доступны карточки футболистов «Спартака», «Динамо», ЦСКА, «Зенита», ФК «Краснодар» и «Локомотива».

По данным Sorare, пользователи из РФ занимают второе место по количеству проведенного на платформе времени, а общий оборот карточек Sorare в России с января 2021 года составляет $7 млн. Всего Sorare насчитывает 40 тысяч российских пользователей.

Напомним, в сентябре Sorare привлекла $680 млн при оценке в $4,3 млрд. Среди 175 клубов-партнеров Sorare - французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Ювентус».

В октябре Комиссия по азартным играм Великобритании начала проверку Sorare. Регулятор утверждает, что у компании нет лицензии на работу в регионе.