Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Самолет летевшего в Китай главы МИД Швейцарии посадили в Новосибирске

Самолет летевшего в Китай главы МИД Швейцарии посадили в Новосибирске

Самолет министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис вынужденно сел в Новосибирске. Политик направлялся в Китай, чтобы провести переговоры со своим коллегой Ван И.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на собственный источник, пилоты решили приземлиться по пути из-за неожиданно проявившихся технических проблем. После предварительной диагностики лайнер вылетел в Москву, чтобы там неисправности устранили окончательно.

"Самолет будут диагностировать и ремонтировать. По регламенту это сутки. Вылет согласован предварительно на субботу", — уточнил источник агентства.

С китайским министром Кассис планировал обсудить общие вопросы двухсторонних отношений в условиях пандемии, а также ситуацию с правами человека в КНР. Он также должен был представить стратегию официального Берна относительно Китая.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

20 человек, чей день был гораздо хуже, чем ваш (Часть 1)
20 человек, чей день был гораздо хуже, чем ваш (Часть 1)
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 26 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 26 ноября 2021 года
Чанпэн Чжао: Уоррен Баффет из тех, кому не подходят криптовалюты
Чанпэн Чжао: Уоррен Баффет из тех, кому не подходят криптовалюты
В Китае ограничили доступ к доменам майнинг-пулов и криптоСМИ
В Китае ограничили доступ к доменам майнинг-пулов и криптоСМИ
Трейдер обозначил уровни поддержки и сопротивления цены биткоина
Трейдер обозначил уровни поддержки и сопротивления цены биткоина
Соучредители Huobi зарегистрировали новую компанию в Китае
Соучредители Huobi зарегистрировали новую компанию в Китае
Регулируемая в Сингапуре компания запустила два биткоин-фонда
Регулируемая в Сингапуре компания запустила два биткоин-фонда
В Ульяновской области прошла Недели методиста
В Ульяновской области прошла Недели методиста
Программа дополнительного образования «Моя малая Родина» стала доступна школьникам Челябинской области
Программа дополнительного образования «Моя малая Родина» стала
В Иркутской области более 4,6 тыс. школьников обучаются по программам допобразования в центрах «Точка роста»
В Иркутской области более 4,6 тыс. школьников обучаются по программам
В Санкт-Петербурге прошел семинар для руководителей музеев образовательных учреждений
В Санкт-Петербурге прошел семинар для руководителей музеев
В Северной Осетии стартовали отборочные соревнования для участия в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
В Северной Осетии стартовали отборочные соревнования для участия в

Топ на сегодня

ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет около $5 млрд
ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг". Среди гостей — Оксана Акиньшина, Дмитрий Нагиев, Валерия, Дмитрий Песков
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг".
Старшая дочь Романа Абрамовича Анна гостит в России: встретилась со студентами "Сколково" и отправилась на Камчатку
Старшая дочь Романа Абрамовича Анна гостит в России: встретилась со
Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом
Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом

Еще по теме

Самолет авиакомпании Lufthansa вынужденно приземлился в Новосибирске
Пассажирский самолёт пропал с радаров в Пакистане
В Новосибирске экстренно сел самолет из-за больного пассажира
Из-за пассажирки с больным сердцем в Новосибирске экстренно посадили самолет