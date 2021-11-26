Самолет летевшего в Китай главы МИД Швейцарии посадили в Новосибирске

Вадим Карасев

Самолет министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис вынужденно сел в Новосибирске. Политик направлялся в Китай, чтобы провести переговоры со своим коллегой Ван И.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на собственный источник, пилоты решили приземлиться по пути из-за неожиданно проявившихся технических проблем. После предварительной диагностики лайнер вылетел в Москву, чтобы там неисправности устранили окончательно.

"Самолет будут диагностировать и ремонтировать. По регламенту это сутки. Вылет согласован предварительно на субботу", — уточнил источник агентства.

С китайским министром Кассис планировал обсудить общие вопросы двухсторонних отношений в условиях пандемии, а также ситуацию с правами человека в КНР. Он также должен был представить стратегию официального Берна относительно Китая.