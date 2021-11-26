Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Семь тысяч жителей Иркутской области в 2021-м оформили статус самозанятого через сервис Сбербанка

Байкальский банк Сбербанка подвел первые итоги 2021 года по статистике регистрации самозанятых граждан с помощью сервиса банка «Свое дело». В Иркутской области около 9000 человек, в том числе более 7200 в 2021 году, оформили свою профессиональную деятельность в качестве плательщиков налога на профессиональный налог с помощью мобильного приложения СберБанк Онлайн. Всего на территории присутствия Байкальского банка – в Иркутской области, Якутии, Бурятии, Забайкальском крае за 2020 и 2021 годы самозанятость с помощью Сбера оформили более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Сервис Сбера «Свое дело», доступный в приложении СберБанк Онлайн позволяет гражданам России, а также стран ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии зарегистрироваться как самозанятые. Для этого достаточно иметь ИНН РФ. Процедура оформления занимает не более 2-3 минут, без посещения налоговой инспекции и отделения банка.

После регистрации самозанятые могут формировать онлайн чеки вручную и автоматически и уплачивать налог на профессиональный доход прямо в приложении СберБанк Онлайн, а также получают доступ к другим сервисам банка и партнеров. Например, для самозанятых становится доступен сервис для поиска новых клиентов «СберУслуги».

Напомним, что 27 ноября 2018 года в России был подписан закон о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан. Для официально зарегистрированных самозанятых граждан, оказывающих услуги физическим лицам, налог составляет 4%, для работающих с юридическими лицами — 6%. Новый налоговый режим позволил самозанятым гражданам легализовать свою деятельность, защищать свои профессиональные и социальные интересы, а также официально подтверждать свои доходы при кредитовании.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:
— Три года назад 27 ноября в России был подписан закон о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан. Этот день стал Днём самозанятых – праздником людей, которые приняли решение работать на себя, заниматься развитием собственного дела. Такой формат ведения бизнеса имеет множество преимуществ и становится всё более популярным. Это стимулирует и банки развивать свои специализированные дистанционные сервисы, чтобы поддерживать тех, кто самостоятельно производит продукт или услугу, развивает и продвигает свой бизнес. Нам приятно, что все чаще жители регионов оформляют самозанятость в Сбере через сервис «Свое дело». Лидирующей территорией по этому направлению среди регионов присутствия Байкальского банка является Иркутская область. 26% от общего количества самозанятых граждан Иркутской области прошли процедуру регистрации именно с помощью сервиса Сбера.

Байкальский банк ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Терентьев победил Клебо в финале спринта на первом этапе Кубка мира
Терентьев победил Клебо в финале спринта на первом этапе Кубка мира
Маша Распутина прошлась по известной певице
Маша Распутина прошлась по известной певице
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Барановская прокомментировала увольнение Александра Гордона
Оксана Акиньшина пришла на премьеру в объемном пальто, пряча изменившуюся фигуру
Оксана Акиньшина пришла на премьеру в объемном пальто, пряча
Максим Галкин рассказал о пьянстве Николая Баскова
Максим Галкин рассказал о пьянстве Николая Баскова
Маша Распутина поставила ультиматум дочери из-за скандальных шоу
Маша Распутина поставила ультиматум дочери из-за скандальных шоу
Сэм Бэнкман-Фрид: у Solana есть все шансы стать следующим биткоином
Сэм Бэнкман-Фрид: у Solana есть все шансы стать следующим биткоином
Регулятор назвал условие для открытия во Франции штаб-квартиры Binance
Регулятор назвал условие для открытия во Франции штаб-квартиры Binance
Маркетплейс SpaceSeven запустит NFT-игру с певицей DOROFEEVA
Маркетплейс SpaceSeven запустит NFT-игру с певицей DOROFEEVA
Семь тысяч жителей Иркутской области в 2021-м оформили статус самозанятого через сервис Сбербанка
Семь тысяч жителей Иркутской области в 2021-м оформили статус
В Братске суд приговорил виновника смертельного ДТП к девяти годам колонии
В Братске суд приговорил виновника смертельного ДТП к девяти годам
Доллар США за последние тридцать дней подорожал на шесть рублей
Доллар США за последние тридцать дней подорожал на шесть рублей

Топ на сегодня

В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
Arcane Research: первый в США биткоин-ETF занял 95,5% рынка
Arcane Research: первый в США биткоин-ETF занял 95,5% рынка
Лера Кудрявцева в ужасе от принудительной вакцинации
Лера Кудрявцева в ужасе от принудительной вакцинации
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг". Среди гостей — Оксана Акиньшина, Дмитрий Нагиев, Валерия, Дмитрий Песков
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг".
Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам инвестраунда
Celsius Network привлекла дополнительные $350 млн по итогам

Еще по теме

Жители Иркутской области приобретают жилье с помощью неипотечных сервисов Сбера
Сбер посвятит выпуск прямого эфира 180-летию сберегательного дела
Байкальский банк Сбербанка запустил телепроект о людях и профессиях Сбера
Байкальский банк Сбербанка продолжает развивать партнерскую сеть по приёму коммунальных платежей