Семь тысяч жителей Иркутской области в 2021-м оформили статус самозанятого через сервис Сбербанка

Байкальский банк Сбербанка подвел первые итоги 2021 года по статистике регистрации самозанятых граждан с помощью сервиса банка «Свое дело». В Иркутской области около 9000 человек, в том числе более 7200 в 2021 году, оформили свою профессиональную деятельность в качестве плательщиков налога на профессиональный налог с помощью мобильного приложения СберБанк Онлайн. Всего на территории присутствия Байкальского банка – в Иркутской области, Якутии, Бурятии, Забайкальском крае за 2020 и 2021 годы самозанятость с помощью Сбера оформили более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Сервис Сбера «Свое дело», доступный в приложении СберБанк Онлайн позволяет гражданам России, а также стран ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии зарегистрироваться как самозанятые. Для этого достаточно иметь ИНН РФ. Процедура оформления занимает не более 2-3 минут, без посещения налоговой инспекции и отделения банка.

После регистрации самозанятые могут формировать онлайн чеки вручную и автоматически и уплачивать налог на профессиональный доход прямо в приложении СберБанк Онлайн, а также получают доступ к другим сервисам банка и партнеров. Например, для самозанятых становится доступен сервис для поиска новых клиентов «СберУслуги».

Напомним, что 27 ноября 2018 года в России был подписан закон о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан. Для официально зарегистрированных самозанятых граждан, оказывающих услуги физическим лицам, налог составляет 4%, для работающих с юридическими лицами — 6%. Новый налоговый режим позволил самозанятым гражданам легализовать свою деятельность, защищать свои профессиональные и социальные интересы, а также официально подтверждать свои доходы при кредитовании.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

— Три года назад 27 ноября в России был подписан закон о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан. Этот день стал Днём самозанятых – праздником людей, которые приняли решение работать на себя, заниматься развитием собственного дела. Такой формат ведения бизнеса имеет множество преимуществ и становится всё более популярным. Это стимулирует и банки развивать свои специализированные дистанционные сервисы, чтобы поддерживать тех, кто самостоятельно производит продукт или услугу, развивает и продвигает свой бизнес. Нам приятно, что все чаще жители регионов оформляют самозанятость в Сбере через сервис «Свое дело». Лидирующей территорией по этому направлению среди регионов присутствия Байкальского банка является Иркутская область. 26% от общего количества самозанятых граждан Иркутской области прошли процедуру регистрации именно с помощью сервиса Сбера.

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