Сильный ветер и снег сохранятся в Иркутской области 27 ноября

Синоптики прогнозируют ночью и утром 27 ноября порывы западного, северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, снег и метели в нескольких районах Иркутской области. На дорогах снежный накат и гололедица, сообщается на сайте регионального управления МЧС России по Иркутской области.

В регионе ожидается переменная облачность, ночью небольшой, метами умеренный снег, в Чунском, Тайшетском, Тулунском районах местами слабый снег. Днём по области без существенных осадков, местами небольшой снег, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы ночью и утром 15-20 м/с, днём до 14 м/с. В отдельных районах метели. Температура ночью -10,-15°, при прояснении -20,-25°, днём -8,-13°, при облачной погоде -18,-23°.

В Иркутске ночью облачно, умеренный снег, днём переменная облачность, слабый снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с, ночью порывы 15-20 м/с, метель, температура ночью до -11°, днём -8,-10°.

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Ветер до 22 метров в секунду и мокрый снег ожидаются в Иркутской области 26 ноября

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