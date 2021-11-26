Сэм Бэнкман-Фрид: у Solana есть все шансы стать следующим биткоином

Благодаря своей масштабируемости Solana может не только стать ведущим блокчейн-протоколом, но и превратиться в новый Ethereum или биткоин. Об этом заявил глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид в интервью Kitco News.

«Я оптимистично смотрю на Solana. У нее есть все шансы сделать это, что очень интересно, как мне кажется», — добавил он.

Бэнкман-Фрид также отметил блокчейн Avalanche, нативный токен которого на прошлой неделе обновил исторический максимум. Он подчеркнул, что это не единственные проекты, способные превзойти бессменных лидеров рейтинга капитализации цифровых активов.

По словам главы FTX, в ближайшие два года он ожидает увидеть «значительное институциональное принятие криптовалют». В частности, ETH может получить широкое распространение среди этого класса инвесторов, даже если лежащий в основе криптовалюты протокол не добьется значительных успехов.

Бэнкман-Фрид не исключил наступления новой криптозимы, но уточнил, что успешные проекты не исчезнут даже в схожих с 2018 годом условиях.

«Лучше всего выживают проекты, обладающие огромным количеством действительно преданных сторонников и имеющие важные примеры использования. Я думаю, что хайповые проекты часто получают наиболее серьезный ущерб», — объяснил глава FTX.

Он также затронул тему проекта Squid Game (SQUID), инвесторы которого потеряли более $19 млн. В октябре цена SQUID стремительно выросла за короткое время, достигнув в определенный момент $2856, а в начале ноября резко обвалилась.

По мнению Бэнкмана-Фрида, подобные сомнительные проекты всегда будут существовать на рынке. Он отметил два «красных флага», которые должны были предостеречь инвесторов от необдуманных вложений: отсутствие прямой связи с Netflix и анонимность создателей.

Напомним, соучредитель и президент Stripe Джон Коллисон заявил, что его внимание привлекли Solana и Lightning Network.