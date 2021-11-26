Слух: EA представит на The Game Awards ремастер Mirror’s Edge





В рамках мероприятия The Game Awards 2021 обещают много интересных новинок, всего будет показано порядка 30-40 игр. Ходят слухи, что Microsoft может готовить некоторые интересные анонсы, как это было в 2019 и 2020 году на The Game Awards.

Еще одно крупное издательство, которое может на The Game Awards представить новинку, это Electronic Arts. Согласно информации на 4chan (от анонимного источника, велика вероятность фейка), в рамках The Game Awards издательство EA представит Mirror’s Edge Remastered (указано, что это именно ремастер, а не ремейк). Этот же источник утверждает, что релиз запланирован для ремастера на февраль 2022 года.

Отметим, что ремастер Mirror’s Edge появляется в слухах и утечках не первый раз в этом году. Ранее была слита база NVidia, в которой появлялась информация о многих пока не представленных играх, и некоторые из них с того момента уже анонсировали и даже выпустили.

Напомним, что оригинальная Mirror’s Edge вышла в 2009 году, она работает на Xbox One и Xbox Series X | S по обратной совместимости и доступна в Game Pass Ultimate за счет EA Play.

Mirror’s Edge™

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