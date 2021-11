СМИ указали на возможный конфликт интересов в деле SEC против Ripple

Телеканал Fox Business опубликовал масштабное расследование дела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против финтех-компании Ripple. По мнению журналистов, стоящие за подачей иска сотрудники регулятора могли быть аффилированы с Ethereum.

В декабре 2020 года SEC обвинила Ripple и ее топ-менеджеров в незарегистрированной продаже ценных бумаг под видом токенов XRP на сумму $1,3 млрд. Позже иск был скорректирован с акцентом на действиях соучредителя компании Криса Ларсена и CEO Брэда Гарлингхауса.

Бывший руководитель SEC Джей Клейтон подписал иск 22 декабря, за несколько часов до того момента, как покинул свое кресло. По данным FOX, правоприменительный отдел регулятора единогласно поддержал инициативу, тогда как среди комиссаров мнения разделились — из пяти человек за проголосовали трое.

На посту председателя Клейтон проводил «политику открытых дверей», часто консультируясь с отраслевыми экспертами и представителями индустрии. В январе 2018 года он обратился к венчурной компанией Andreessen Horowitz (a16z) с просьбой принять участие в обсуждении вопросов, связанных с регулированием.

В результате состоялась конференция, спонсируемая a16z. Журналисты узнали, что на ней присутствовали люди, стоящие за Ethereum, и представители аффилированных с блокчейном структур, включая юридическую фирму Perkins Coie.

Последняя является участником организации Enterprise Ethereum Alliance, продвигающей вторую по капитализации криптовалюту. a16z к тому времени уже входила в капитал нескольких стартапов, ориентированных на Ethereum и биткоин. Представителей Ripple не мероприятие не пригласили.

В том же году Клейтон якобы получил несколько рекомендаций по регулированию от нынешнего главы ведомства Гэри Генслера, который на тот момент преподавал в MIT и являлся специальным советником аналитического центра Digital Currency Initiative.

Источники FOX сообщили, что Генслер рекомендовал SEC принять более активное участие в регулировании отрасли, поскольку, по его мнению, многие цифровые активы обладают свойствами ценных бумаг. Именно он якобы посоветовал использовать прецедент Хауи для перевода криптокомпаний под юрисдикцию Комиссии.

В августе 2021 года Генслер высказал схожий тезис, заявив, что «тысячи» представленных на криптовалютном рынке токенов являются незарегистрированными ценными бумагами.

В разговоре с The New York Times в 2018 году он заявил, что Ethereum и Ripple проходят тест Хауи и являются ценными бумагами. По его словам, биткоин, напротив, является криптовалютой и не подпадает под юрисдикцию SEC.

Через несколько дней после разговора с Генслером Клейтон назначил директором отдела корпоративных финансов SEC Билла Хинмана. На конференции Yahoo Finance последний заявил, что по различным причинам биткоин и Ethereum не являются ценными бумагами. XRP он не упомянул.

Бывшие сотрудники SEC рассказали FOX, что ведомство предупреждало RIpple о возможном преследовании из-за незарегистрированных продаж токенов. Прямое участие руководства компании в этих операциях, по их словам, также означало, что токен «не прошел тест на децентрализацию».

Гарлингхаус утверждает обратное: XRP управляется отдельной юридической структурой, а Ripple финансировалась за счет венчурных инвестиций.

Согласно FOX, в последние недели своего пребывания на посту председателя SEC Клейтон еще дважды разговаривал с Генслером. Неизвестно, о чем они общались, однако последняя встреча состоялась 21 декабря 2020 года — на следующий день регулятор подал против Ripple иск.

Когда Клейтон покинул SEC, он вернулся в юридическую фирму Sullivan & Cromwell, в которой ранее специализировался на связанных с ценными бумагами делах. Он также занял пост независимого директора управляющей активами компании Apollo Asset Management, вошел в консультативные советы Fireblocks и One River Digital Asset Management.

За несколько дней до подачи Комиссией иска против Ripple последняя объявила, что вложит в биткоин и Ethereum $600 млн, а к 2021 году доведет объем инвестиций в эти активы до $1 млрд.

В сентябре 2021 года Клейтон прокомментировал этот возможный конфликт интересов. Он заявил, что на государственной службе не был знаком с деятельностью этих компаний и «был представлен им» уже после увольнения.

3/6



Clayton stated he would not comment on the Ripple case. Regarding the conflicts of interest related to his current employers, Clayton incredibly said:



“I did not know these companies while I was in the government. I was introduced to them after I exited.”