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СМИ указали на возможный конфликт интересов в деле SEC против Ripple

СМИ указали на возможный конфликт интересов в деле SEC против Ripple


Телеканал Fox Business опубликовал масштабное расследование дела Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против финтех-компании Ripple. По мнению журналистов, стоящие за подачей иска сотрудники регулятора могли быть аффилированы с Ethereum.


В декабре 2020 года SEC обвинила Ripple и ее топ-менеджеров в незарегистрированной продаже ценных бумаг под видом токенов XRP на сумму $1,3 млрд. Позже иск был скорректирован с акцентом на действиях соучредителя компании Криса Ларсена и CEO Брэда Гарлингхауса.


Бывший руководитель SEC Джей Клейтон подписал иск 22 декабря, за несколько часов до того момента, как покинул свое кресло. По данным FOX, правоприменительный отдел регулятора единогласно поддержал инициативу, тогда как среди комиссаров мнения разделились — из пяти человек за проголосовали трое. 


На посту председателя Клейтон проводил «политику открытых дверей», часто консультируясь с отраслевыми экспертами и представителями индустрии. В январе 2018 года он обратился к венчурной компанией Andreessen Horowitz (a16z) с просьбой принять участие в обсуждении вопросов, связанных с регулированием.


В результате состоялась конференция, спонсируемая a16z. Журналисты узнали, что на ней присутствовали люди, стоящие за Ethereum, и представители аффилированных с блокчейном структур, включая юридическую фирму Perkins Coie. 


Последняя является участником организации Enterprise Ethereum Alliance, продвигающей вторую по капитализации криптовалюту. a16z к тому времени уже входила в капитал нескольких стартапов, ориентированных на Ethereum и биткоин. Представителей Ripple не мероприятие не пригласили.


В том же году Клейтон якобы получил несколько рекомендаций по регулированию от нынешнего главы ведомства Гэри Генслера, который на тот момент преподавал в MIT и являлся специальным советником аналитического центра Digital Currency Initiative.


Источники FOX сообщили, что Генслер рекомендовал SEC принять более активное участие в регулировании отрасли, поскольку, по его мнению, многие цифровые активы обладают свойствами ценных бумаг. Именно он якобы посоветовал использовать прецедент Хауи для перевода криптокомпаний под юрисдикцию Комиссии.


В августе 2021 года Генслер высказал схожий тезис, заявив, что «тысячи» представленных на криптовалютном рынке токенов являются незарегистрированными ценными бумагами.


В разговоре с The New York Times в 2018 году он заявил, что Ethereum и Ripple проходят тест Хауи и являются ценными бумагами. По его словам, биткоин, напротив, является криптовалютой и не подпадает под юрисдикцию SEC.


Через несколько дней после разговора с Генслером Клейтон назначил директором отдела корпоративных финансов SEC Билла Хинмана. На конференции Yahoo Finance последний заявил, что по различным причинам биткоин и Ethereum не являются ценными бумагами. XRP он не упомянул.


Бывшие сотрудники SEC рассказали FOX, что ведомство предупреждало RIpple о возможном преследовании из-за незарегистрированных продаж токенов. Прямое участие руководства компании в этих операциях, по их словам, также означало, что токен «не прошел тест на децентрализацию». 


Гарлингхаус утверждает обратное: XRP управляется отдельной юридической структурой, а Ripple финансировалась за счет венчурных инвестиций.


Согласно FOX, в последние недели своего пребывания на посту председателя SEC Клейтон еще дважды разговаривал с Генслером. Неизвестно, о чем они общались, однако последняя встреча состоялась 21 декабря 2020 года — на следующий день регулятор подал против Ripple иск.


Когда Клейтон покинул SEC, он вернулся в юридическую фирму Sullivan & Cromwell, в которой ранее специализировался на связанных с ценными бумагами делах. Он также занял пост независимого директора управляющей активами компании Apollo Asset Management, вошел в консультативные советы Fireblocks и One River Digital Asset Management.


За несколько дней до подачи Комиссией иска против Ripple последняя объявила, что вложит в биткоин и Ethereum $600 млн, а к 2021 году доведет объем инвестиций в эти активы до $1 млрд.


В сентябре 2021 года Клейтон прокомментировал этот возможный конфликт интересов. Он заявил, что на государственной службе не был знаком с деятельностью этих компаний и «был представлен им» уже после увольнения.



Ранее правозащитная организация Empower Oversight отметила потенциальный конфликт интересов в действиях Клейтона. Активисты также подчеркнули, что Хинман, который в 2018 году заявил, что Ethereum не обладает свойствами ценных бумаг, «получал миллионы долларов от своего бывшего работодателя, юридической фирмы Simpson Thacher». Она была аффилирована с организацией Enterprise Ethereum Alliance.


По данным FOX, в 2017-2018 годах Хинман много общался с руководителями компаний из криптовалютной индустрии. В частности, в декабре 2017 года он провел несколько встреч с представителями ConsenSys, которая принадлежит соучредителю Ethereum Джозефу Любину. 


В 2020 году Хинман покинул SEC и вернулся в Simpson Thacher в качестве советника. Он также является консультантом криптофонда a16z. Собеседник FOX, близко знакомый с экс-чиновником, заявил, что тот ничего не знал о криптовалютных инвестициях компании, когда работал в Комиссии.


Ранее Ripple удалось добиться вызова Хинмана в суд для дачи показаний, несмотря на попытки SEC отклонить это ходатайство.


Напомним, Брэд Гарлингхаус назвал успех Ethereum следствием благосклонного отношения со стороны SEC. 

# Экономика
По материалам: ForkLog

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