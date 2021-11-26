Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » СМИ: в Южной Корее предложили сажать в тюрьму за манипуляции на рынке криптовалют

СМИ: в Южной Корее предложили сажать в тюрьму за манипуляции на рынке криптовалют

СМИ: в Южной Корее предложили сажать в тюрьму за манипуляции на рынке криптовалют


Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) предложила привлекать к уголовной ответственности за недобросовестное поведение на рынке криптовалют, включая манипулирование ценами и инсайдерскую торговлю. Об этом сообщает CoinDesk. 


FSC обратилась с соответствующим предложением в парламент страны в отчете. Документ используют при разработке законодательства для криптоиндустрии. 


Рекомендации регулятора предусматривают как минимум год тюремного заключения и штраф, превышающий полученную незаконным путем прибыль в 3-5 раз. Если сумма такой прибыли превысит 5 млрд вон (около $4,2 млн), тюремный срок предлагается повысить до пяти лет. 


Напомним, с 1 января 2022 года в Южной Корее вводится налог на прирост капитала от операций с криптовалютами. Ставка составит 20% от дохода, превышающего 2,5 млн вон (около $2100 на момент написания).


В ноябре в FSC заявили о возможном налогообложении операций с NFT, хотя до этого ведомство утверждало, что подобные токены как правило не подпадают под определение виртуальных активов и не регулируются как таковые.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Метроидвания про енота Trash Ques выйдет на Xbox в декабре
Метроидвания про енота Trash Ques выйдет на Xbox в декабре
Девятилетняя дочь Киркорова пришла в кинотеатр с сумкой за 680 тыс. рублей
Девятилетняя дочь Киркорова пришла в кинотеатр с сумкой за 680 тыс.
Adidas заключила партнерство с биткоин-биржей Coinbase
Adidas заключила партнерство с биткоин-биржей Coinbase
Arcane Research: первый в США биткоин-ETF занял 95,5% рынка
Arcane Research: первый в США биткоин-ETF занял 95,5% рынка
В Grayscale спрогнозировали рост годового дохода сектора метавселенных Web 3.0 до $1 трлн
В Grayscale спрогнозировали рост годового дохода сектора
СМИ: в Южной Корее предложили сажать в тюрьму за манипуляции на рынке криптовалют
СМИ: в Южной Корее предложили сажать в тюрьму за манипуляции на рынке
Российская Премьер-Лига выпустила коллекцию NFT
Российская Премьер-Лига выпустила коллекцию NFT
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
Гадание по картинке: что вас ждет в декабре 2021 года
Гадание по картинке: что вас ждет в декабре 2021 года
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг". Среди гостей — Оксана Акиньшина, Дмитрий Нагиев, Валерия, Дмитрий Песков
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг".
Полезные свойства люцерны и сферы её применения
Полезные свойства люцерны и сферы её применения
Тина Канделаки жестко высказалась против антипрививочников
Тина Канделаки жестко высказалась против антипрививочников

Топ на сегодня

Продюсер Рудинштейн пережил инфаркт и инсульт, он в предкоматозном состоянии
Продюсер Рудинштейн пережил инфаркт и инсульт, он в предкоматозном
Предсказания Ванги на 2022 год
Предсказания Ванги на 2022 год
Новый комплект брони Mirage сегодня добавят в Halo: The Master Chief Collection
Новый комплект брони Mirage сегодня добавят в Halo: The Master Chief
Народные приметы на декабрь 2021 года
Народные приметы на декабрь 2021 года
Известняковые карьеры и угольные отвалы дают прибежище бабочкам
Известняковые карьеры и угольные отвалы дают прибежище бабочкам

Еще по теме

Власти Южной Кореи намекнули на введение налога на NFT
Власти Южной Кореи исключили регулирование NFT как криптовалют
В Южной Корее рассмотрят снятие запрета на проведение ICO
В Южной Корее вынесен еще один приговор по делу экс-президента