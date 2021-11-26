СМИ: в Южной Корее предложили сажать в тюрьму за манипуляции на рынке криптовалют

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) предложила привлекать к уголовной ответственности за недобросовестное поведение на рынке криптовалют, включая манипулирование ценами и инсайдерскую торговлю. Об этом сообщает CoinDesk.

FSC обратилась с соответствующим предложением в парламент страны в отчете. Документ используют при разработке законодательства для криптоиндустрии.

Рекомендации регулятора предусматривают как минимум год тюремного заключения и штраф, превышающий полученную незаконным путем прибыль в 3-5 раз. Если сумма такой прибыли превысит 5 млрд вон (около $4,2 млн), тюремный срок предлагается повысить до пяти лет.

Напомним, с 1 января 2022 года в Южной Корее вводится налог на прирост капитала от операций с криптовалютами. Ставка составит 20% от дохода, превышающего 2,5 млн вон (около $2100 на момент написания).

В ноябре в FSC заявили о возможном налогообложении операций с NFT, хотя до этого ведомство утверждало, что подобные токены как правило не подпадают под определение виртуальных активов и не регулируются как таковые.