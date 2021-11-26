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Соучредители Huobi зарегистрировали новую компанию в Китае

Соучредители Huobi зарегистрировали новую компанию в Китае


Соучредители криптовалютной биржи Huobi Global зарегистрировали новую компанию в Пекине Beijing Chiyu Mushou. Соответствующие данные появились в государственном реестре КНР.


Уставной капитал структуры составил 1 млн юаней (~$156 000). По информации CoinDesk, генеральный директор Huobi Леон Ли владеет контрольным пакетом акций (58%) предприятия, второй соучредитель биткоин-биржи — Ду Цзюнь — получил 15% акций. 


Согласно реестру, Beijing Chiyu Mushou ориентирована на услуги консалтинга в области технологий, разработку программного обеспечения, а также интеграцию информационных систем. 


Представитель Huobi сообщил изданию, что новая компания не имеет отношения к криптовалютной бирже.


В сентябре 2021 года, на фоне новой волны репрессий со стороны Пекина Huobi остановила регистрацию новых пользователей в материковом Китае. Аналогичное решение приняла Binance. 


В октябре Huobi окончательно свернула торговлю фьючерсами и другими криптодеривативами в КНР. Шаг стал частью более масштабного плана по сокращению операций в стране. 


В том же месяце Bloomberg сообщил, что биткоин-биржа решила покинуть Китай до того, как власти в очередной раз ужесточили регулирование криптовалютной индустрии.


Напомним, в ноябре «дочка» Huobi получила лицензию финрегулятора Гибралтара. 

# Экономика
По материалам: ForkLog

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