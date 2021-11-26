Соучредители Huobi зарегистрировали новую компанию в Китае

Соучредители криптовалютной биржи Huobi Global зарегистрировали новую компанию в Пекине Beijing Chiyu Mushou. Соответствующие данные появились в государственном реестре КНР.

Уставной капитал структуры составил 1 млн юаней (~$156 000). По информации CoinDesk, генеральный директор Huobi Леон Ли владеет контрольным пакетом акций (58%) предприятия, второй соучредитель биткоин-биржи — Ду Цзюнь — получил 15% акций.

Согласно реестру, Beijing Chiyu Mushou ориентирована на услуги консалтинга в области технологий, разработку программного обеспечения, а также интеграцию информационных систем.

Представитель Huobi сообщил изданию, что новая компания не имеет отношения к криптовалютной бирже.

В сентябре 2021 года, на фоне новой волны репрессий со стороны Пекина Huobi остановила регистрацию новых пользователей в материковом Китае. Аналогичное решение приняла Binance.

В октябре Huobi окончательно свернула торговлю фьючерсами и другими криптодеривативами в КНР. Шаг стал частью более масштабного плана по сокращению операций в стране.

В том же месяце Bloomberg сообщил, что биткоин-биржа решила покинуть Китай до того, как власти в очередной раз ужесточили регулирование криптовалютной индустрии.

Напомним, в ноябре «дочка» Huobi получила лицензию финрегулятора Гибралтара.