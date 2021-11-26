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США внесли в черный список китайских разработчиков систем квантовых вычислений

США внесли в черный список китайских разработчиков систем квантовых вычислений


Министерство торговли США ввело санкции против десятка китайских производителей технологий в области квантовых вычислений и искусственного интеллекта, запретив американским компаниям сотрудничать с ними. Об этом пишет Financial Times.


По данным министерства, восемь организаций из расширенного санкционного списка работают в области квантовых вычислений. Среди них компания QuantumCTek и Национальная лаборатория физических наук Хэфэй в Microscale. Под запрет попали и три дочерних предприятия китайской фирмы Corad Technology Limited, которые предположительно продавали американские технологии военным Ирана и Северной Кореи.


Официальные лица обеспокоены тем, что организации могут использовать «новые» технологии США, которые могут помочь в совершении кибератак, создании «нерушимого» шифрования и разработке систем защиты от стелс-технологий и подводных лодок.


Всего в список добавили 27 организаций, в том числе 13 пакистанских фирм, занимающихся ядерной программой и созданием баллистических ракет. Под запретом оказался и Московский физико-технический институт из-за якобы разработки вооружений.


Напомним, в октябре бывший директор Пентагона по программному обеспечению Николас Чейллен заявил, что Китай уже выиграл гонку искусственного интеллекта у США.


По его словам, у Соединенных Штатов не окажется конкурентных преимуществ перед КНР для борьбы через 15–20 лет.


Позже в Пентагоне опровергли заявление Чейллена, указав на «тесную интеграцию» Минобороны с отраслью и «партнерами по коалиции».


В июле Министерство торговли США ввело санкции против китайских ИИ-компаний за нарушение прав уйгуров.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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