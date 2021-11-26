США внесли в черный список китайских разработчиков систем квантовых вычислений

Министерство торговли США ввело санкции против десятка китайских производителей технологий в области квантовых вычислений и искусственного интеллекта, запретив американским компаниям сотрудничать с ними. Об этом пишет Financial Times.

По данным министерства, восемь организаций из расширенного санкционного списка работают в области квантовых вычислений. Среди них компания QuantumCTek и Национальная лаборатория физических наук Хэфэй в Microscale. Под запрет попали и три дочерних предприятия китайской фирмы Corad Technology Limited, которые предположительно продавали американские технологии военным Ирана и Северной Кореи.

Официальные лица обеспокоены тем, что организации могут использовать «новые» технологии США, которые могут помочь в совершении кибератак, создании «нерушимого» шифрования и разработке систем защиты от стелс-технологий и подводных лодок.

Всего в список добавили 27 организаций, в том числе 13 пакистанских фирм, занимающихся ядерной программой и созданием баллистических ракет. Под запретом оказался и Московский физико-технический институт из-за якобы разработки вооружений.

Напомним, в октябре бывший директор Пентагона по программному обеспечению Николас Чейллен заявил, что Китай уже выиграл гонку искусственного интеллекта у США.

По его словам, у Соединенных Штатов не окажется конкурентных преимуществ перед КНР для борьбы через 15–20 лет.

Позже в Пентагоне опровергли заявление Чейллена, указав на «тесную интеграцию» Минобороны с отраслью и «партнерами по коалиции».

В июле Министерство торговли США ввело санкции против китайских ИИ-компаний за нарушение прав уйгуров.



