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Стал известен пол ребенка Агнии Дитковските

Стал известен пол ребенка Агнии Дитковските
Актриса Агния Дитковските тщательно скрывала свою беременность. 33-летняя артистка стала мамой в начале ноября. Многие поклонники удивились, ведь беременной ее никто не видел. Зато незадолго до этого всплыла информация о том, что Дитковските вышла замуж за известного московского ресторатора Богдана Панченко. В этом браке Агния и родила девочку. Отметим, что для бизнесмена это первый ребенок, а вот для актрисы уже третий. Инсайдеры сообщили, что пополнению в семействе особенно рада мама новоиспеченного отца — Ольга Николаевна Панченко. Ведь в семье сплошь мужчины. У Богдана есть старший брат, который является сотрудником государственного банка, у него растут два сына, сообщает Telegram-канала «Татлер-батлер».
Агния Дитковските Напомним, Агния и Богдан отмечали свадьбу весной в ресторане Niki, который открылся в отреставрированном кинотеатре «Художественный». Туда пригласили только самых близких друзей и родственников. И всем строго-настрого запретили делать фотографии или видео. Первым супругом Дитковските, напомним, стал актер Алексей Чадов — пара познакомилась на съемках фильма «Жара». Роман пары развивался бурно: они то сходились, то расходились вновь. У них есть сын Федор. В 2015 году влюбленные решили развестись, но при этом сохранили дружеские отношения. Вышла ли замуж Агния второй раз — загадка, СМИ строят самые разные предположения относительно отца ее второго ребенка: назывались имена как известных политиков, так и бизнесменов, и актеров.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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