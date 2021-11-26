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Стратегический совет Иркутской области определил шесть направлений развития региона

Стратегический совет Иркутской области определил шесть направлений развития региона

Рабочие группы приступят к обсуждению стратегии социально-экономического развития Иркутской области на ближайшие 15 лет с 1 декабря 2021 года. Решение об этом было принято 26 ноября на заседании совета, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Члены стратегического совета будут работать по шести рабочим группам: накопление и развитие человеческого капитала; создание комфортного пространства для жизни; сохранение уникальной экосистемы региона; экономический рост и эффективное управление; отраслевые комплексы экономики; территориальное развитие. Каждый из членов стратегического совета вошел в несколько рабочих групп.

Александр Ведерников, председатель Заксобрания Иркутской области:
— Как вы уже знаете, депутаты приняли в первом чтении проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области. Теперь наступает та часть работы, ради которой и создавался стратегический совет. Нам с вами предстоит довести до ума этот документ, который будет определять развитие области на ближайшие 15 лет.

По его словам, задача каждой группы — проработать выбранные части стратегии, чтобы ко второму чтению законопроекта был максимум четких, проработанных предложений к документу. Реализация стратегии пройдет в три этапа. В результате ее исполнения численность населения Иркутской области прекратит существенно сокращаться и восстановится до уровня 2,4 миллиона человек; средняя продолжительность жизни жителей региона увеличится с 69 до 82 лет; уровень бедности снизится с 18% до 9%; рост ВРП составит 2,2 раза; инвестиции в основной капитал увеличатся почти в четыре раза.

Предыдущая новость по этой теме:

Стратегию развития Иркутской области приняли в первом чтении на сессии Заксобрания

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По материалам: irk

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