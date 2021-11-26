Сын Анастасии Заворотнюк нашел себе жену

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк, Майкл впервые заговорил о своей девушке. Сын артистки в первый раз поделился подробностями личной жизни. Оказалось, что у него отношения с девушкой, которую он уже называет женой. В социальных сетях он презентовал дебютный синг, который он записал со своей группой. В отличие от многих детей знаменитостей, он не стал выбирать популярную музыку, а пошел в тяжелое направление. «Мой соло black metal проект Lepra с песней «Волчья Ягода». Отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто поддержали это незаурядную авантюру. А именно: моей жене, пока только гражданской, но это пока, и одновременно художнице данной обложки, Гошану (человеку, не давшему мне в процессе записи сойти с ума), и конечно же Алесе, сыгравшей все барабанные партии, которые определенно вывели песню на абсолютно новый уровень», — написал Майкл.Дети Анастасии Заворотнюк Подписчики принялись поздравлять молодого человека с дебютом, а самые внимательные отметили: он заговорил о жене. Избранницей музыканта стала художника по имени София. В социальных сетях она старается не показывать себя, но есть несколько фото, где можно заметить сходство со знаменитой мамой Майкла. Непонятно, знает ли Заворотнюк будущую невестку. Отметим, что сын исполнительницы главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» не стремится к публичности. Он учился на юрфаке в МГИМО, а затем переехал в США, где получал образование в колледже права. Когда с его мамой случилась беда, он вернулся в Россию и начал зарабатывать, давая платные уроки игры на гитаре.