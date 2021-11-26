Терентьев победил Клебо в финале спринта на первом этапе Кубка мира

Вадим Карасев

Российский лыжник Александр Терентьев одержал победу в спринтерской гонке классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии. Он опередил в финале трехкратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо.

В финальном забеге россиянин показал результат 2 минуты и 31,90 секунды. Вторым финишировал Йоханнес Клебо из Норвегии (отставание +1.18), третьим — его соотечественник Эрик Валнес (+2.13). Отечественный спортсмен Глеб Ретивых выбыл в полуфинале, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин завершили борьбу на стадии четвертьфинальных забегов.

Для 22-летнего Терентьева это первая победа на этапах Кубка мира. Лыжник является двукратным чемпионом Универсиады-2019 в Красноярске.

У женщин в спринте первое место заняла шведка Майя Дальквист, второе — ее соотечественница Юханна Хагстрем, третье — норвежка Майкен Касперсен Фалла. Спортсменки из России Наталья Непряева и Юлия Ступак выбыли в полуфинале, Анастасия Фалеева и Татьяна Сорина — в четвертьфинале.

Ранее Ruposters писал, что российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории выполнила уникальный прыжок.