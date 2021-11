The Game Awards 2021 будет самым масштабным за всю историю мероприятия





Уже известны номинанты на The Game Awards 2021, среди которых несколько проектов Xbox. Ходят слухи, что в рамках мероприятия могут анонсировать ремастер Mirror’s Edge, а создатели сериала Halo уже подтвердили показ трейлера на The Game Awards. В целом, ожидается масштабное игровое событие, что лишний раз подтверждает ведущий The Game Awards Джефф Кейли.

В рамках интервью Hollywoodreporter Джефф Кейли поделился своими ожиданиями от мероприятия. По его словам, он рад, что в этом году пандемия не мешает провести шоу в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, а не в виртуальном формате. Тем не менее, будут некоторые ограничения — шоу будет иметь ограниченную аудиторию, которая должна пройти вакцинацию и носить маски: «Мы принимаем много мер по охране здоровья и безопасности, но мы все еще делаем полномасштабное шоу».

Кейли отмечает, что это будет самое масштабное шоу с точки зрения бюджета, с живым оркестром на сцене, музыкальными представлениями, анонсами игр, специальными гостями и многим другим.

В том же интервью Джефф Кейли заявил, что будущий год станет действительно интересным на релизы: «2021 год был немного более разгруженным в плане релизов, следующий год будет действительно очень загруженным, и у нас полно игрового контента.»

Напомним, ранее Кейли обещал 40-50 интересных проектов в рамках The Game Awards 2021 и «настоящие игры нового поколения».