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The Game Awards 2021 будет самым масштабным за всю историю мероприятия

The Game Awards 2021 будет самым масштабным за всю историю мероприятия


Уже известны номинанты на The Game Awards 2021, среди которых несколько проектов Xbox. Ходят слухи, что в рамках мероприятия могут анонсировать ремастер Mirror’s Edge, а создатели сериала Halo уже подтвердили показ трейлера на The Game Awards. В целом, ожидается масштабное игровое событие, что лишний раз подтверждает ведущий The Game Awards Джефф Кейли.

В рамках интервью Hollywoodreporter Джефф Кейли поделился своими ожиданиями от мероприятия. По его словам, он рад, что в этом году пандемия не мешает провести шоу в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, а не в виртуальном формате. Тем не менее, будут некоторые ограничения — шоу будет иметь ограниченную аудиторию, которая должна пройти вакцинацию и носить маски: «Мы принимаем много мер по охране здоровья и безопасности, но мы все еще делаем полномасштабное шоу».

Кейли отмечает, что это будет самое масштабное шоу с точки зрения бюджета, с живым оркестром на сцене, музыкальными представлениями, анонсами игр, специальными гостями и многим другим.

В том же интервью Джефф Кейли заявил, что будущий год станет действительно интересным на релизы: «2021 год был немного более разгруженным в плане релизов, следующий год будет действительно очень загруженным, и у нас полно игрового контента.»

Напомним, ранее Кейли обещал 40-50 интересных проектов в рамках The Game Awards 2021 и «настоящие игры нового поколения».

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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