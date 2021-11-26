Тина Канделаки жестко высказалась против антипрививочников

Ведущая Тина Канделаки в шоке от того, что люди не хотят делать прививки против коронавируса. Бизнесвумен уверена, что люди, игнорирующие прививки, представляют опасность не только для самих себя, но и для окружающих. Именно поэтому она обратилась к тем, кто отрицает вакцины и объяснила свою позицию. Тина Канделаки с самого начала выступала за прививки. Телеведущая и ее супруг воспользовались вакциной еще в августе этого года. Именно поэтому дискуссия, что развернулась в обществе в последние месяцы, стала полной неожиданность для звезды. «Мы советовались с братом мужа, который все это время, как и все врачи, работает на пределе человеческих возможностей. Михаил Бровко живет в том самом реальном мире, где люди умирают каждый день, причем подавляющее большинство из них либо не успели, либо не захотели делать себе прививку. Мир раскололся на две половины. В одной — врачи, медсестры и медбратья. А еще — пациенты, умоляющие об облегчении своего состояния. В другой — самоучки, теоретики суеверий, конспирологи и популисты. Среди них большое количество очень даже известных людей — артистов, музыкантов, политиков. Их суммарная аудитория исчисляется десятками миллионов людей», — начала свое открытое письмо Канделаки.Тина Канделаки По мнению телеведущей, многие звезды используют антиваксерные теории для того, чтобы заработать политические очки. Подобное поведение она считает неэтичным. Канделаки поддержала врачей, которые на днях опубликовали открытое письмо к знаменитостям, отрицающим вакцины. «Врачи обратились прежде всего к тем публичным людям, которые по глупости своей или ради политических очков несут антинаучную ахинею. И в этом письме простое предложение: приезжайте к нам — в «красные зоны», реанимации и морги. Посмотрите на тех, кого вы отговаривали от вакцинации. Сделайте это авансом, в качестве гостя, а не в качестве очередного пациента. Сейчас идет очень жаркая дискуссия о QR–кодах и ограничении для тех, кто не хочет прививаться. Мир за пределами больничных палат продолжает делиться, спорить и ругаться. А в самих палатах никто не спорит. Там есть лишь сожаление о своих ошибках и желание выздороветь любой ценой. Там есть надежда на врачей, которые теперь не только спасают, но и увещевают наших селебрити взяться за ум и перестать поставлять им новых пациентов», — подытожила Тина. Разумеется, письмо звезды вызвало бурные дискуссии. Среди подписчиков Канделаки нашлись как те, кто ее поддержал, так и те, кто выступил резко против подобной позиции. Сама же Тина от своих взглядов отказываться не намерена, считая их единственно верными.