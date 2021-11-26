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Трейдер обозначил уровни поддержки и сопротивления цены биткоина

Трейдер обозначил уровни поддержки и сопротивления цены биткоина


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Mentors Никита Семов.


26 ноября цена биткоина подошла к ключевому уровню поддержки, что позволяет говорить о формировании дальнейшего восходящего тренда. Разберемся, к каким отметкам стоит ожидать рост первой криптовалюты, а какие выступят преградой.



Биткоин подошел к нижней границе объемного диапазона VAL — уровню $53 500. В балансе правила работы очень простые: торговля от границ до границ. В приоритете — ожидание дальнейшего движения к верхней границе VAL, расположенной на отметке $58 900.


На данный момент весь рыночный интерес сосредоточен ниже текущих ценовых отметок. Огромная плотность лимитных заявок на покупку косвенно указывает на потенциальное развитие тренда в восходящем направлении. Если котировки преодолеют и закрепятся выше $61 000, откроется путь к $63 500.


Рекомендую внимательно следить за формированием длинных сетапов для присоединения к восходящему движению. Вероятнее всего, сначала мы увидим проторговку на уровне $53 500, а затем уже необходимые паттерны, поскольку для движения рынку необходимо продемонстрировать сужение волатильности.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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