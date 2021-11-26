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Троих усольчан осудили за несогласованный митинг против QR-кодов

Суд назначил административные наказания мужчине и двум девушкам за проведение несогласованной акции против введения QR-кодов. Мероприятие состоялось 20 ноября у мемориала «Вечный огонь» в Усолье-Сибирском, сообщается на сайте Усольского городского суда.

Акция проходила на расстоянии 50 метров от мемориала. 25-летний молодой человек и 30-летняя девушка в группе из четыре граждан провели несогласованный митинг. Как отмечается на сайте суда, соответствующего уведомления в администрацию города не поступало. Молодые люди выдвигали требования о проведении внеочередной сессии Законодательного собрания для рассмотрения отклонения принятия законопроекта, провоцирующего, по их мнению, «новый виток фашизма». Во время акции люди выкрикивали речевку: «Мы люди, а не товар».

Во время рассмотрения дела молодые люди вину не признали. По их словам, это был не митинг, а устное видеообращение к губернатору Иркутской области. Суд с их доводами не согласился. Молодому человеку было назначено 40 часов обязательных работ, девушке – штраф в 20 тысяч рублей. Также 26 ноября в суде рассмотрели еще одно дело в отношении усольчанки по аналогичным обстоятельствам. Она была оштрафована на 20 тысяч рублей.

Ранее за организацию записи обращения к президенту против QR-кодов задержали усольчанина задержали усольчанина Михаила Ожиганова. Акция состоялась 13 ноября в Иркутске.

В Иркутской области с конца октября ввели систему QR-кодов на входах в торговые центры, общепит, фитнес-центров и кинотеатров.

Предыдущая новость по этой теме:

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По материалам: irk

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