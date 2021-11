Уникальная игра One Hand Clapping выходит на Xbox уже 14 декабря





Издательство HandyGames и студия Bad Dream Games объявили дату выхода проекта One Hand Clapping из раннего доступа в Steam, а вместе с тем и дату релиза на игровых приставках, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. На всех платформах полноценный релиз One Hand Clapping состоится 14 декабря.

One Hand Clapping — уникальный проект, который получит множество наград уже сейчас, пока находился в рамках раннего доступа Steam. В игре One Hand Clapping предстоит петь, чтобы главный герой игры мог проходить уровни. То есть, игроку предложат управлять героем при помощи геймпада и микрофона. При этом управление с микрофона зависит не только от громкости звука, но и от высоты голоса, плюс от конкретного звука.

В One Hand Clapping порядка 5 часов игрового процесса.