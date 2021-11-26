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Уникальная игра One Hand Clapping выходит на Xbox уже 14 декабря

Уникальная игра One Hand Clapping выходит на Xbox уже 14 декабря


Издательство HandyGames и студия Bad Dream Games объявили дату выхода проекта One Hand Clapping из раннего доступа в Steam, а вместе с тем и дату релиза на игровых приставках, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. На всех платформах полноценный релиз One Hand Clapping состоится 14 декабря.

One Hand Clapping — уникальный проект, который получит множество наград уже сейчас, пока находился в рамках раннего доступа Steam. В игре One Hand Clapping предстоит петь, чтобы главный герой игры мог проходить уровни. То есть, игроку предложат управлять героем при помощи геймпада и микрофона. При этом управление с микрофона зависит не только от громкости звука, но и от высоты голоса, плюс от конкретного звука.


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В One Hand Clapping порядка 5 часов игрового процесса.

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По материалам: newxboxone

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