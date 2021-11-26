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Unsighted – «жемчужина» из Game Pass, которую вы могли пропустить

Unsighted – «жемчужина» из Game Pass, которую вы могли пропустить


В конце сентября подписка Game Pass пополнилась игрой Unsighted. Это метроидвания, на которую многие игроки могли не обратить внимание из-за невзрачного основного постера и незначительного освещения игры со стороны СМИ. Разработчики после релиза Unsighted даже жаловались, что игре не уделили должного внимания СМИ, после чего на нее стали массово появляться обзоры, и сейчас игра вырвалась в ТОПы агрегаторов рецензий.

Если вы пропустили игру Unsighted и вам нравятся метроидвании, обязательно следует сыграть в этот проект. У него сейчас:



85 баллов из 100 на Opencritic, игру рекомендует 95% рецензентов. Рейтинг базируется на 23 рецензиях.



87 баллов из 100 на Metacritic (в версии для Xbox One). И 7.2 из 10 от игроков.



«Очень положительные» обзоры в Steam, которых больше 200.

Рецензенты сходятся на том, что игре Unsighted точно стоит дать шанс, особенно поклонникам жанра метроидвании. Изначально игра может показаться перегруженной и сложной, но со временем к ее механикам привыкаешь.

Главный минус сейчас для игроков в России – отсутствие в Unsighted русской локализации.


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По материалам: newxboxone

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