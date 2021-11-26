В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной

В первой половине 2022 года предложение криптовалюты Ethereum достигнет максимума на отметке 119,7 млн ETH, после чего монета станет дефляционной. Об этом свидетельствуют данные сервиса Ultrasound Money.

Данные: Ultrasound Money.

Согласно порталу, годовой объем сжигания Ethereum составляет 4,3 млн ETH. Эмиссия за этот же период — 5,4 млн ETH. Эти цифры означают темп инфляции менее 1% в год.

Данные: Ultrasound Money.

5 августа 2021 года в сети второй по капитализации криптовалюты состоялся хардфорк London. В его ходе были имплементированы несколько предложений по улучшению сети, включая EIP-1559. Оно предусматривает сжигание части комиссий майнеров в зависимости от загрузки сети.

На момент написания общий объем уничтоженных монет превысил 1 млн ETH.

https://forklog.com/chto-takoe-szhiganie-monet-i-kak-ono-vliyaet-na-tsenu/

Напомним, несмотря прогнозы экспертов о падении доходов майнеров на 20-30% в результате активации EIP-1559, в октябре последние получили рекордные $1,34 млрд транзакционных комиссий.