В Белгородской области 1 мая 2022 года стартуют работы по капремонту образовательных учреждений

В Белгородской области 1 мая 2022 года стартуют работы по капремонту образовательных учреждений в 19 муниципалитетах и городе Белгороде, сообщает пресс-служба Правительства Белгородской области.

Полный объем работ будет завершен к концу августа 2023 года.

«Мы приняли правильное решение начинать ремонт с 1 мая, а не сентября. В соседние школы проще перенести написание ЕГЭ, чем весь образовательный процесс», – сказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В регионе отремонтируют 48 школ. Также капитальный ремонт проведут в десяти детских садах Белгорода. На эти цели будет направлено более 1 миллиарда рублей.