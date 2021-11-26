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В Белгородской области 1 мая 2022 года стартуют работы по капремонту образовательных учреждений

В Белгородской области 1 мая 2022 года стартуют работы по капремонту образовательных учреждений

В Белгородской области 1 мая 2022 года стартуют работы по капремонту образовательных учреждений в 19 муниципалитетах и городе Белгороде, сообщает пресс-служба Правительства Белгородской области. 

Полный объем работ будет завершен к концу августа 2023 года.

«Мы приняли правильное решение начинать ремонт с 1 мая, а не сентября. В соседние школы проще перенести написание ЕГЭ, чем весь образовательный процесс», – сказал губернатор региона Вячеслав Гладков. 

В регионе отремонтируют 48 школ. Также капитальный ремонт проведут в десяти детских садах Белгорода. На эти цели будет направлено более 1 миллиарда рублей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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