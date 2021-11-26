В Братске суд приговорил виновника смертельного ДТП к девяти годам колонии

Братский городской суд вынес приговор в отношении водителя, который вечером 14 февраля, находясь за рулем «Тойоты», врезался в движущийся впереди лесовоз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В момент аварии в салоне иномарки находилось три пассажира. Двое из них, молодой человек и девушка, погибли. Еще одна девушка получила травмы. Как выяснилось, 35-летний обвиняемый предложил подвезти попутчиков из жилого района Энергетик в центр Братска.

Медицинское освидетельствование установило у водителя состояние алкогольного опьянения. Кроме того, мужчина оказался злостным нарушителем. На его счету только за 2020 год - 38 протоколов за несоблюдение скоростного режима.

С учетом мнения прокурора, суд признал вину фигуранта и назначил ему наказание в соответствии с частью 6 статьи 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» в виде лишения свободы сроком 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, мужчине предстоит выплатить компенсацию морального вреда выжившей девушке и родственникам погибших в размере 3,4 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.