В Бурятии стартовал Международный фестиваль национальных культур

VI Международный онлайн-фестиваль национальных культур «Найрамдалай дугы» («Дорога дружбы»), посвященный 75-летию Республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1 стартовал в Улан-Удэ 26 ноября.

Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы по сохранению и развитию бурятского языка, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Участников ждут выставка, конкурс проектных работ, мастер-классы и концерт. Фестиваль объединит более 100 человек из Республики Саха (Якутия), Республики Татарстан, Монголии, а также представителей коренных народов, проживающих на территории Бурятии: делегатов из школ, лицеев и гимназий, программы развития которых нацелены на формирование этнокультурной компетентности учащихся.

«Онлайн-фестиваль проводится с целью организации межкультурного диалога, сотрудничества учащихся, представителей различных национальных культур и направлен на воспитание у подрастающего поколения уважения и бережного отношения к истории и культуре своего народа, знакомство детей и молодежи с этнокультурным богатством России, мира, воспитание толерантности, культуры межэтнического взаимодействия на основе взаимного уважения, общечеловеческих ценностей», – уточняется в информационном релизе.

