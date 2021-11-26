В ЦБ Китая предложили создать систему отслеживания криптотранзакций

Директор Центра мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег Народного банка Китая Гоу Вэньцзюнь предложил создать систему отслеживания транзакций криптовалют в качестве одной из мер усиления регулирования, сообщают местные СМИ.

"Поскольку виртуальные активы создают все более серьезные проблемы для суверенитета национальной валюты, борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма, международные организации и правительства усиливают надзор за виртуальными активами", — заявил чиновник.

По его мнению, управлению связанными с криптовалютами рисками следует уделить внимание с четырех сторон.

Во-первых, Вэньцзюнь предложил прояснять нефинансовые атрибуты виртуальных активов и совершенствовать регулирование. Он считает, что их изменения не остановятся на "текущих версиях криптовалют, NFT и различных элементах метавселенных".

"Мы должны сохранять постоянный высокий уровень бдительности, смотреть на эволюцию виртуальных активов и развитие базовых технологий объективно и нейтрально", — подчеркнул Вэньцзюнь.

Во-вторых, он предложил усилить мониторинг и анализ операций с виртуальными активами, чтобы понять их суть.

В-третьих, чиновник считает необходимым создать систему отслеживания транзакций криптовалют и их сценариев. Она должна включать систему масштабного зондирования адресов с применением искусственного интеллекта, машинного обучения и других технологий для идентификации реальных владельцев аккаунтов.

В-четвертых, Вэньцзюнь рекомендовал расширить сотрудничество и обмен информацией с зарубежными агентствами финансовой разведки "для формирования международных совместных сил по борьбе с преступлениями с использованием виртуальных активов".

Напомним, после запущенной 24 сентября новой волны репрессий в отношении криптоиндустрии, профильные ведомства КНР приступили к изучению юридических норм для уголовного преследования трейдеров и майнеров.