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В ЦБ Китая предложили создать систему отслеживания криптотранзакций

В ЦБ Китая предложили создать систему отслеживания криптотранзакций


Директор Центра мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег Народного банка Китая Гоу Вэньцзюнь предложил создать систему отслеживания транзакций криптовалют в качестве одной из мер усиления регулирования, сообщают местные СМИ.


"Поскольку виртуальные активы создают все более серьезные проблемы для суверенитета национальной валюты, борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма, международные организации и правительства усиливают надзор за виртуальными активами", — заявил чиновник.


По его мнению, управлению связанными с криптовалютами рисками следует уделить внимание с четырех сторон.


Во-первых, Вэньцзюнь предложил прояснять нефинансовые атрибуты виртуальных активов и совершенствовать регулирование. Он считает, что их изменения не остановятся на "текущих версиях криптовалют, NFT и различных элементах метавселенных".


"Мы должны сохранять постоянный высокий уровень бдительности, смотреть на эволюцию виртуальных активов и развитие базовых технологий объективно и нейтрально", — подчеркнул Вэньцзюнь.


Во-вторых, он предложил усилить мониторинг и анализ операций с виртуальными активами, чтобы понять их суть.


В-третьих, чиновник считает необходимым создать систему отслеживания транзакций криптовалют и их сценариев. Она должна включать систему масштабного зондирования адресов с применением искусственного интеллекта, машинного обучения и других технологий для идентификации реальных владельцев аккаунтов.


В-четвертых, Вэньцзюнь рекомендовал расширить сотрудничество и обмен информацией с зарубежными агентствами финансовой разведки "для формирования международных совместных сил по борьбе с преступлениями с использованием виртуальных активов".


Напомним, после запущенной 24 сентября новой волны репрессий в отношении криптоиндустрии, профильные ведомства КНР приступили к изучению юридических норм для уголовного преследования трейдеров и майнеров.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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