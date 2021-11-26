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В Центробанке обсуждают введение постоянных кредитных каникул для граждан

В Центробанке обсуждают введение постоянных кредитных каникул для граждан

В ЦБ предложили сделать постоянной возможность для граждан брать "кредитные каникулы". По мнению руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты, это дает заемщику гарантированное право на передышку.

"Распространение механизма "кредитных каникул" на потребительские кредиты на постоянной основе было бы весьма и весьма полезно. Это дает человеку гарантированное право на передышку. Не всегда человек может на это рассчитывать, потому что одни кредиторы активнее идут ему навстречу, другие, к сожалению, наоборот, начинают пользоваться доминирующим положением в сложный для заемщика момент", — сказал Мамута на конференции АБР.

Законодательная поддержка такой инициативы была бы очень востребована, добавил он. Сейчас право на отсрочку или снижение платежей имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах. Также временный механизм кредитных каникул действовал в связи с пандемией в 2020 году.

По данным Центробанка, в среднем более 80% клиентов кредитных организаций, воспользовавшихся ипотечными каникулами, вернулись после льготного периода в график платежей. 72% заемщиков, которые снизили или приостановили платежи по действовавшему в 2020 году закону о кредитных каникулах, тоже смогли продолжить вносить оплату по займам.

Ранее Ruposters писал, что более половины россиян брали микрозаймы до зарплаты.

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По материалам: uposters.ru

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