В Чебоксарском профессиональном колледже им. Н.В. Никольского открылись четыре мастерские

В Чебоксарском профессиональном колледже им. Н.В. Никольского состоялось торжественное открытие четырех мастерских по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Окраска автомобиля», «Кузовной ремонт».

Работа ведется в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

В новых мастерских будут получать профессиональные навыки студенты по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Мастерские задействуют для проведения независимой оценки квалификации в формате демонстрационного или профессионального экзамена. На их базе будут повышать квалификацию педагоги, обучающие студентов по компетенциям Ворлдскиллс.