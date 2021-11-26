В Grayscale спрогнозировали рост годового дохода сектора метавселенных Web 3.0 до $1 трлн

Годовой доход сектора метавселенных Web 3.0 в ближайшее время может достигнуть $1 трлн. Сфера бросит вызов компаниям Web 2.0 с общей капитализацией $15 трлн. К такому выводу пришли специалисты Grayscale Investments в отчете.

https://twitter.com/Grayscale/status/1463638566353915910?s=20

Исследователи Дэвид Грайдер и Мэтт Максимо подчеркнули, что платформы метавселенных, интегрированные с криптовалютами, сервисами DeFi, NFT, децентрализованным управлением и облачным хранением, создали "новые онлайн-возможности", которые привлекают пользователей.

По данным аналитиков, с 2020 года число активных кошельков в метавселенных выросло в 10 раз и приблизилось к отметке 50 000 в июне 2021 года.

Данные: Grayscale.

"По сравнению с другими сегментами Web 3.0 и Web 2.0 пользователи виртуальных миров метавселенных все еще находятся на ранних этапах внедрения. Но если текущие темпы роста сохранятся на нынешней траектории, этот формирующийся сегмент может стать мейнстримом в ближайшие годы", — написали авторы исследования.

Они обратили внимание на интерес венчурных инвесторов к сектору. В третьем квартале 2021 года гейминговые блокчейн-компании привлекли $1 млрд в 14 сделках. Это составило 12% от общего показателя криптоиндустрии и стало лучшим результатом для сегментов в категориях Web 3.0 и NFT.

Аналитики указали на ряд факторов, которые могут содействовать росту сферы. Среди них увеличение среднего времени досуга и затрат на цифровые хобби, а также сдвиг пользователей в сторону игр модели Play-to-Earn.

https://forklog.com/na-puti-k-metavselennoj-kak-razvivaetsya-industriya-gamefi/

По их мнению, сейчас сфера находится в "точке перелома", поскольку потенциал метавселенных привлек внимание такой компании как Meta (ранее Facebook). Это может послужить катализатором для других технологических гигантов сектора с капитализацией $14,8 трлн.

Данные: Grayscale.

"Метавселенная — это цифровое пространство, которое выходит за пределы известного нам сегодня интернета. Это видение будущего состояния сети может трансформировать наши социальные взаимодействия, деловые отношения и интернет-экономику в целом", — заключили аналитики.

О метавселенных будущего, о барьерах на пути их создания и о связанных с ними рисках читайте в эксклюзивном интервью ForkLog основателя Distributed Lab Павла Кравченко:

https://forklog.com/pervomu-igroku-pristegnutsya-osnovatel-distributed-lab-rasskazal-o-metavselennyh-budushhego/