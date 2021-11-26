В Хабаровском крае проходит конкурс на лучшую образовательную программу казачьей или кадетской направленности

В Хабаровском крае проходит краевой конкурс образовательных программ, имеющих целью подготовку обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Подать заявки на конкурс можно до 27 декабря. Участниками конкурса могут стать педагоги школ края.

Победители конкурса будут определены в номинациях:

– «Программа воспитания классов (класса) кадетской направленности»;

– «Рабочая программа учебного (в том числе внеурочного) курса, направленного на изучение истории и культуры казачества».



Конкурс проводится Министерством образования и науки Хабаровского края и Хабаровским краевым институтом развития образования с целью выявления и поддержки лучших программ кадетской и казачьей направленности, реализуемых на территории региона.