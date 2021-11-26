Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Хабаровском крае проходит конкурс на лучшую образовательную программу казачьей или кадетской направленности

В Хабаровском крае проходит конкурс на лучшую образовательную программу казачьей или кадетской направленности

В Хабаровском крае проходит конкурс на лучшую образовательную программу казачьей или кадетской направленности

В Хабаровском крае проходит краевой конкурс образовательных программ, имеющих целью подготовку обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Подать заявки на конкурс можно до 27 декабря. Участниками конкурса могут стать педагоги школ края.

Победители конкурса будут определены в номинациях:

– «Программа воспитания классов (класса) кадетской направленности»;

– «Рабочая программа учебного (в том числе внеурочного) курса, направленного на изучение истории и культуры казачества».
 
Конкурс проводится Министерством образования и науки Хабаровского края и Хабаровским краевым институтом развития образования с целью выявления и поддержки лучших программ кадетской и казачьей направленности, реализуемых на территории региона.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Самолет летевшего в Китай главы МИД Швейцарии посадили в Новосибирске
Самолет летевшего в Китай главы МИД Швейцарии посадили в Новосибирске
Моргенштерн отменил свои концерты
Моргенштерн отменил свои концерты
Ольга Зарубина заявила, что жена Александра Малинина психопатка
Ольга Зарубина заявила, что жена Александра Малинина психопатка
Ирина Слуцкая рассказала о серьезной болезни
Ирина Слуцкая рассказала о серьезной болезни
Бывшая жена мужа Насти Каменских рассказала о разделе имущества
Бывшая жена мужа Насти Каменских рассказала о разделе имущества
Андрей Малахов показал, как выглядит без парика и грима
Андрей Малахов показал, как выглядит без парика и грима
Юлианна Караулова первый раз показала лицо 5-месячного сына
Юлианна Караулова первый раз показала лицо 5-месячного сына
В Эхирит-Булагатском районе завершили капремонт дороги к селу Харат
В Эхирит-Булагатском районе завершили капремонт дороги к селу Харат
Наночастицы смогут безопасно доставлять радионуклиды к опухолям
Наночастицы смогут безопасно доставлять радионуклиды к опухолям
В Бурятии стартовал Международный фестиваль национальных культур
В Бурятии стартовал Международный фестиваль национальных культур
В Хабаровском крае проходит конкурс на лучшую образовательную программу казачьей или кадетской направленности
В Хабаровском крае проходит конкурс на лучшую образовательную
Около 18 тысяч московских девятиклассников примут участие в тренировочном экзамене по географии
Около 18 тысяч московских девятиклассников примут участие в

Топ на сегодня

ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет около $5 млрд
ЦБ РФ: объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
В 2022 году криптовалюта Ethereum станет дефляционной
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг". Среди гостей — Оксана Акиньшина, Дмитрий Нагиев, Валерия, Дмитрий Песков
Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Бумеранг".
Старшая дочь Романа Абрамовича Анна гостит в России: встретилась со студентами "Сколково" и отправилась на Камчатку
Старшая дочь Романа Абрамовича Анна гостит в России: встретилась со
Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом
Стартап Neu.ro запустил ИИ-облако с нулевым углеродным следом

Еще по теме

В Хабаровском крае выберут лучшую программу дошкольного образования
Конкурс инновационных продуктов для специалистов СПО стартовал в Хабаровском крае
В Хабаровском крае проходит конкурс детского творчества
В Хабаровском крае стартовал конкурс «Путь к звездам»