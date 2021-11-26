В Иркутске начались съемки музыкального новогоднего фильма «Иркутские песни о главном»

В Иркутске начались съемки музыкального новогоднего фильма «Иркутские песни о главном», авторы проекта — компании «Burkalo Production» и «Кинокомпания Юрия Яшникова». Фильм станет новогодним подарком иркутянам от администрации города и представителей местного бизнес-сообщества в условиях, когда само празднование вновь грозят омрачить пандемические запреты. Съемки и монтаж закончатся в конце декабря, премьера состоится 31 декабря на телеканале «АИСТ» и в социальных сетях производителей фильма. Там же можно следить за процессом съемок.

При отборе компаний-участников авторами строго соблюдали идею концепции «Самый новогодний проект от самых иркутских компаний». В результате титульным партнером проекта стала администрация города Иркутска, генеральным партнером — «Фармасинтез», также в числе партнеров «Алмаз», «Слата», «Ангария», «Шесть Двоек», «Гранд Строй», «Айхал», «Cake Home». Информационными партнерами выступят телеканал «АИСТ», радио «МСМ» и информационный портал «Твой Иркутск».

По сюжету где-то посреди красивой сибирской зимы словно маяк в океане горожанам светит огнями круглосуточный торговый павильон «У Тимура». Судьба может привести сюда любого, кому нужна поддержка, доброе слово или булочка бородинского хлеба. В канун Нового года, «У Тимура» ажиотаж — то молодая парочка новоселов забежит за одноразовой посудой, то зайдет погреться не дождавшийся девушку парень, то отдышаться от марафона «квартирников» заглянут Дед Мороз и Снегурочка. И не просто заглянут, а споют! И каждый визит оборачивается музыкальным номером, под старые, добрые и любимые всеми новогодние мелодии.

Юрий Яшников, креативный продюсер, режиссер проекта:

— Не все песни, которые прозвучат в проекте, написаны в Иркутске или об Иркутске. Главное в нашем музыкальном фильме не это. Основная его идея заключается в том, что жители нашего города заслужили своё собственное право на счастье, на поводы гордиться собой, любить свою малую родину и право на собственное маленькое новогоднее кино.

Съемки будут проходить в Иркутске в специально выстроенном павильоне, а также на уличных локациях. Одну из главных ролей в проекте исполнит актёр сериалов «Однажды в России» и «Дружба народов», выходящего на телеканале ТНТ, актёр шоу «Организация определённых наций», капитан команды КВН «Нарты из Абхазии» Тимур Тания. Кроме того, зритель увидит в кадре Елену Хохоненко и Валентину Тимощук из команды КВН «Раисы», шоумэна Дениса Гука, сыровара Сергея Перевозникова и много других известных иркутян. Шанс принять участие в съемках был не только у профессиональных артистов, но и всех иркутян, изъявивших такое желание. Для этого в социальных сетях авторов проекта был объявлен народный кастинг.

Роман Буркало, генеральный продюсер:

— Этот проект для нас — серьезный вызов. В сжатые сроки создать продукт, за качество которого нам будет не стыдно — непростая задача. Я верю в команду, знаю ребят в деле и очень благодарен всем, кто откликается на наши просьбы, сам выходит с предложениями о помощи и готов включаться в проект, который, как мы надеемся, станет значимым для всех иркутян.





Фото авторов проекта Фото авторов проекта Фото авторов проекта