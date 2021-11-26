В Иркутской области более 4,6 тыс. школьников обучаются по программам допобразования в центрах «Точка роста»

В Иркутской области 4675 школьников обучаются по программам дополнительного образования в центрах «Точка роста», сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что в рамках национального проекта «Образование» в Приангарье созданы 247 «Точек роста»: 102 центра образования цифрового и гуманитарного профиля и 145 центров естественно-научной и технологической направленности.

«То современное оборудование, которым мы оснащаем школы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», дает возможность не только использовать его на уроках информатики, технологии и естественно-научного цикла, но и обучать детей по программам дополнительного образования. Такие программы, связанные с робототехникой, 3D-моделированием, IT-технологиями, сейчас очень популярны среди школьников», – сказал Игорь Кобзев.

В рамках внедрения в регионе целевой модели развития системы дополнительного образования все дополнительные образовательные программы публикуются на едином портале «Навигатор дополнительного образования детей Иркутской области». В настоящее время в «Навигатор» внесено 430 дополнительных общеразвивающих программ «Точек роста», по которым обучается 4675 детей, но фактически их гораздо больше: школы активно работают с «Навигатором». К началу 2022 года этот процесс должен быть завершен. Всего в «Навигаторе» сейчас опубликовано около 10 тысяч дополнительных общеразвивающих программ, по которым занимаются 220,7 тысячи детей в возрасте от 5 до 18 лет.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.