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В Иркутской области из выделенных на выборы 24,7 миллиона рублей потратили 53%

В Иркутской области из выделенных на выборы 24,7 миллиона рублей потратили 53%

В Иркутской области потратили 53% из выделенных из регионального бюджета 24,7 миллиона рублей на проведение дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 3. Экономия сложилась за счет одновременного проведения выборов депутатов Государственной Думы РФ.

Наибольшая доля затрат, а именно 90%, составили затраты на оплату труда членов избирательных комиссий и штатных сотрудников комиссий, а также работников, которых привлекали по дополнительным гражданским договорам. Всего в проведении выборов были задействованы 11 894 тысяч членов избирательных комиссий всех уровней и 35 штатных сотрудников. Соответствующее постановление об отчете Избирательной комиссии Иркутской области рекомендовали принять на сессии ЗС на заседании Комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении под председательством Виталия Перетолчина, которое прошло 25 ноября.

Участие в заседании комитета приняли также заместитель председателя комитета Виктор Побойкин, депутаты Антон Романов, Андрей Маслов, Александр Качин, Денис Некипелов, Анатолий Аблов и Алексей Терентьев. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона. Избирательная комиссия Приангарья предложила законопроект, ограничивающий пассивное избирательное право лиц, причастных к деятельности экстремистских, либо террористических организаций.

Прокуратура Иркутской области внесла на рассмотрение проект закона "О внесении изменений в Закон Иркутской области «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области». Он предлагает проводить оценку документов, которые вводят или изменяют обязательные требованиям для ведения предпринимательской или инвестиционной деятельности. К таким требованиям относятся требования государственного контроля, лицензионные требования, требования об аккредитации, различные стандарты и так далее.

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По материалам: irk

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