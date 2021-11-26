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В Иркутской области в 1,4 раза снизилось количество отравлений алкоголем

В Иркутской области в 1,4 раза снизилось количество отравлений алкоголем

В Иркутской области за девять месяцев 2021 года алкоголем отравились 362 человека. Это в 1,4 раза (на 148 случаев) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Статистика также улучшилась и по отравлениям наркотиками и лекарствами. Данные токсикологического мониторинга приводят на сайте регионального Роспотребнадзора.

Всего за девять месяцев 2021 года в Иркутской области зарегистрировано 1 708 случаев острых отравлений химической этиологии, что в 1,2 раза ниже аналогичного периода 2020 года (2 091 случаев). Основными причинами острых отравлений среди населения Иркутской области явились стали отравления лекарственными препаратами (462 случая), отравления спиртосодержащей продукцией (362 случая), отравления наркотиками — 113 случаев, прочие отравления — 771.

В сравнении с 9 месяцами 2020 года отмечается снижение количества острых отравлений: спиртосодержащей продукцией — в 1,4 раза (-148 случаев); наркотическими веществами — в 1,2 раза (-24 случая); лекарственными препаратами — в 1,3 раза (-125 случаев); прочие отравления — в 1,2 раза (-86 случаев).

В структуре отравлений спиртосодержащей продукцией за девять месяцев 2021 года наибольшее количество отравлений произошло по причине употребления высоких доз этилового спирта — 54,1% (196 случаев, в том числе 46 случаев с летальным исходом, что составило 86,8% от всех смертельных случаев, произошедших вследствие употребления спиртосодержащей продукцией). Доля отравлений «спиртом неуточненным» составила 42% (152 случая). На отравления другими спиртами приходится 2,5 % (9 сл.), отравления метанолом – 1,1 % (4 случая).

В структуре отравлений лекарственными препаратами отравления противосудорожными, седативными, снотворными и противопаркинсоническими средствами составили 16,7% (77 случаев), на долю отравлений психотропными веществами приходится 13,9% (64 случая), отравления диуретиками и другими неуточнёнными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами — 38 % (176 случаев).

Самое массовое отравление алкоголем произошло в Иркутской области с 17 по 26 декабря 2016 года — более 120 жителей отравились концентратом для принятия ванн «Боярышник». 76 из них погибли. В регионе объявили режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. По факту происшествия было возбуждено несколько уголовных дел.

Предыдущая новость по этой теме:

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По материалам: irk

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